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    Збірна України з хокею опустилася на 24-е місце в світовому рейтингу

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    Продовжую очолювати рейтинг збірна Канади

    Міжнародна федерація хокею представила оновлений рейтинг збірних.

    Четвертий рік поспіль на першому місці в рейтингу йде збірна Канади, Швеція піднялася на друге місце, випередивши збірну Росії.

    Збірна України посіла четверте місце на Чемпіонаті світу-2018 в дивізіоні 1В і опустилася на одну сходинку.

    Як відомо, Чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні виграла Швеція, яка у фіналі перемогла команду Швейцарії.

    Рейтинг IIHF

    1. Канада - 3990 балів,
    2. Швеція - 3945,
    3. Росія - 3930,
    4. США - 3765,
    5. Фінляндія - 3765,
    6. Чехія - 3690,
    7. Швейцарія - 3590,
    8. Німеччина - 3575,
    9. Норвегія - 3270,
    10. Словаччина - 3245,
    ...24. Україна - 2340

    Джерело: ua.tribuna.com

    Збірна України хокей
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