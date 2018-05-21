Збірна України з хокею опустилася на 24-е місце в світовому рейтингу
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Продовжую очолювати рейтинг збірна Канади
Міжнародна федерація хокею представила оновлений рейтинг збірних.
Четвертий рік поспіль на першому місці в рейтингу йде збірна Канади, Швеція піднялася на друге місце, випередивши збірну Росії.
Збірна України посіла четверте місце на Чемпіонаті світу-2018 в дивізіоні 1В і опустилася на одну сходинку.
Як відомо, Чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні виграла Швеція, яка у фіналі перемогла команду Швейцарії.
Рейтинг IIHF
1. Канада - 3990 балів,
2. Швеція - 3945,
3. Росія - 3930,
4. США - 3765,
5. Фінляндія - 3765,
6. Чехія - 3690,
7. Швейцарія - 3590,
8. Німеччина - 3575,
9. Норвегія - 3270,
10. Словаччина - 3245,
...24. Україна - 2340
Джерело: ua.tribuna.com