Швеція виграла чемпіонат світу з хокею, обігравши в драматичному фіналі Швейцарію (відео)

Доля матчу вирішилася лише у серії булітів

У ніч з суботи на неділю завершився чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні, який приймала Данія.

Золоті медалі першості розігрували між собою збірні Швеції та Швейцарії.

Командам не вистачило основного часу та овертайму у 20-ть хвилин, щоб визначити переможця - 2:2.

У серії булітів сильнішими виявилися більш титуловані шведи.

Hugs all around for @Trekronorse!!! #IIHFWorlds pic.twitter.com/SCHGknQFj7