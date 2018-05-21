Швеція виграла чемпіонат світу з хокею, обігравши в драматичному фіналі Швейцарію (відео)

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Фото: IIHF

Доля матчу вирішилася лише у серії булітів

У ніч з суботи на неділю завершився чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні, який приймала Данія.

Золоті медалі першості розігрували між собою збірні Швеції та Швейцарії.

Командам не вистачило основного часу та овертайму у 20-ть хвилин, щоб визначити переможця - 2:2.

У серії булітів сильнішими виявилися більш титуловані шведи.

Як відомо, у матчі зі третє місце перемогу святкувала збірна США, яка впевнено перемогла Канаду.

Чемпіонат світу з хокею

Фінал

Швеція - Швейцарія 3:2 БУЛ (1:1, 1:1, 0:0)

0:1 - 16 Нідеррайтер (Фіала, Йосі)

1:1 - 17 Нюквіст (Екгольм)

1:2 - 23 Майєр

2:2 - 34 Зібанежад (Екман-Ларссон)