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    Швеція виграла чемпіонат світу з хокею, обігравши в драматичному фіналі Швейцарію (відео)

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    Фото: IIHF
    Фото: IIHF

    Доля матчу вирішилася лише у серії булітів

    У ніч з суботи на неділю завершився чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні, який приймала Данія.

    Золоті медалі першості розігрували між собою збірні Швеції та Швейцарії.

    Командам не вистачило основного часу та овертайму у 20-ть хвилин, щоб визначити переможця - 2:2.

    У серії булітів сильнішими виявилися більш титуловані шведи.

    Як відомо, у матчі зі третє місце перемогу святкувала збірна США, яка впевнено перемогла Канаду.

    Чемпіонат світу з хокею

    Фінал

    Швеція - Швейцарія 3:2 БУЛ (1:1, 1:1, 0:0)

    0:1 - 16 Нідеррайтер (Фіала, Йосі)
    1:1 - 17 Нюквіст (Екгольм)
    1:2 - 23 Майєр
    2:2 - 34 Зібанежад (Екман-Ларссон)

    чемпіонат світу хокей
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