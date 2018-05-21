Швеція виграла чемпіонат світу з хокею, обігравши в драматичному фіналі Швейцарію (відео)
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Розсилка
Фото: IIHF
Доля матчу вирішилася лише у серії булітів
У ніч з суботи на неділю завершився чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні, який приймала Данія.
Золоті медалі першості розігрували між собою збірні Швеції та Швейцарії.
Командам не вистачило основного часу та овертайму у 20-ть хвилин, щоб визначити переможця - 2:2.
У серії булітів сильнішими виявилися більш титуловані шведи.
Hugs all around for @Trekronorse!!! #IIHFWorlds pic.twitter.com/SCHGknQFj7— IIHF (@IIHFHockey) 20 мая 2018 г.
Як відомо, у матчі зі третє місце перемогу святкувала збірна США, яка впевнено перемогла Канаду.
Чемпіонат світу з хокею
Фінал
Швеція - Швейцарія 3:2 БУЛ (1:1, 1:1, 0:0)
0:1 - 16 Нідеррайтер (Фіала, Йосі)
1:1 - 17 Нюквіст (Екгольм)
1:2 - 23 Майєр
2:2 - 34 Зібанежад (Екман-Ларссон)