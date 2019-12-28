Найзірковіший хокеїст чемпіонату світу U20 вибув надовго після могутнього силового прийому (відео)



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Расмус Купарі завершив чемпіонат світу. ледь його розпочавши Christian J. Stewart / All Over Press Finland

Расмус Купарі може пропустити кілька місяців

Форвард першої ланки збірної Фінляндії Расмус Купарі може пропустити решту молодіжного чемпіонату світу-2020 з хокею, який стартував два дні тому в Чехії.

19-річний нападник отримав травму в матчі першого туру групового етапу проти команди Швеції, в якому його команда поступилася в овертаймі. На вході в зону суперників Расмуса жорстко зустрів оборонець «Тре крунор» Філіп Броберґ. Лікарі діагностували у Купарі травму коліна.

Ступінь важкості пошкодження покаже проведення додаткового МРТ. Наразі існує підозра, що Купарі, якого влітку під 20-м номером обрав на драфті Національної хокейної ліги «Лос-Анджелес Кінґз», може пропустити кілька місяців.

У поточному клубному сезоні Расмус виступав за клуб Американської хокейної ліги «Ontario Reign». У 27-ми матчах він закинув шість шайб і віддав дві результативних передачі.

Наступний матч на молодіжного чемпіонату світу-2020 збірна Фінляндії зіграє проти Словаччини сьогодні, 28 грудня. Початок – о 16:00 за київським часом.