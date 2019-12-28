Найзірковіший хокеїст чемпіонату світу U20 вибув надовго після могутнього силового прийому (відео)
Расмус Купарі може пропустити кілька місяців
Форвард першої ланки збірної Фінляндії Расмус Купарі може пропустити решту молодіжного чемпіонату світу-2020 з хокею, який стартував два дні тому в Чехії.
19-річний нападник отримав травму в матчі першого туру групового етапу проти команди Швеції, в якому його команда поступилася в овертаймі. На вході в зону суперників Расмуса жорстко зустрів оборонець «Тре крунор» Філіп Броберґ. Лікарі діагностували у Купарі травму коліна.
Ступінь важкості пошкодження покаже проведення додаткового МРТ. Наразі існує підозра, що Купарі, якого влітку під 20-м номером обрав на драфті Національної хокейної ліги «Лос-Анджелес Кінґз», може пропустити кілька місяців.
У поточному клубному сезоні Расмус виступав за клуб Американської хокейної ліги «Ontario Reign». У 27-ми матчах він закинув шість шайб і віддав дві результативних передачі.
Наступний матч на молодіжного чемпіонату світу-2020 збірна Фінляндії зіграє проти Словаччини сьогодні, 28 грудня. Початок – о 16:00 за київським часом.