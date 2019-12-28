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    Швеція залишилася єдиною командою, яка виграла обидва стартових матчі чемпіонату світу з хокею

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    Швейцарець Лука Голланштайн пропустив чотири шайби і поступився місцем у воротах Стефанові Шарлену - Швеція залишилася єдиною командою, яка виграла обидва стартових матчі чемпіонату світу з хокею
    Швейцарець Лука Голланштайн пропустив чотири шайби і поступився місцем у воротах Стефанові Шарлену
    IIHF

    Скандинави продовжили свій унікальний рекорд до 50-ти матчів

    Молодіжна збірна Швеції – єдина команда чемпіонату світу U20 з хокею в елітному дивізіоні, якій вдалося виграти обидва стартових матчі.

    Після стартової перемоги в овертаймі над фінами щойно в чеському Тршинці «Тре крунур» перемогли швейцарців. Таким чином, скандинави продовжили до 50-ти поєдинків переможну серію поєдинків групових турнірів на молодіжних чемпіонатах світу. В останнє шведи програвали в поєдинку групи 13 років тому.

    Швейцарія U20 – Швеція U20 – 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)

    Шайби: 0:1 – Самуель Фаґемо (Віктор Содерстрьом), 03:25. 0:2 – Самуель Фаґемо (Нільс Гоґландер), 09:58. 0:3 – Нільс Гоґландер (Нільс Лундквіст, Расмус Сандін, - більш.), 21:28. 0:4 – Карл Генрікссон (Лукас Реймонд, Адам Ґіннінґ), 29:02. 0:5 - Лукас Реймонд (Йонатан Берґґрен, Александр Гольтц, - більш.), 34:12. 1:5 – Джіліан Колер (Валентин Нуссбаумер, Яніс Мозер, - більш.), 39:47. 2:5 – Ніко Ґросс (Джіліан Колер, Меттью Вербун), 54:09

    Воротарі: Лука Голленштайн (Стефан Шарлен, 29:02) – Гуґо Алнефельд

    Кидки: 27 (8 + 6 + 14) – 27 (10 + 14 + 13)
    Штраф: 10 (6 + 2 + 2) – 16 (2 + 12 + 2)

    28 грудня. Тршинець (Чехія). Werk Arena. 4 109 глядачів

    А в іншому матчі «ставали с колєн». Збірна РФ після поразки від Чехії в стартовому поєдинку перемогла 6:0 Канаду. Для «Кленових листків» ця поразка не була б особливою трагедією, якби в другому періоді через травму не залишив майданчик їх найталановитіший гравець, герой стартового переможного матчу з американцями Алексіс Лафреньє.

    Так чи інакше, в групі В після того, як усі команди зіграли по два поєдинки, склалася унікальна ситуація: Канада, США, Чехія, Німеччина та РФ набрали по три очки, по одному матчу вигравши і одного разу програвши.

    РФ U20 – Канада U20 – 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

    Шайби: 1:0 – Алєксандр Хованов, 01:44. 2:0 – Павєл Дорофєєв (Нікіта Алєксандров, Даніл Журавльов), 10:14. 3:0 – Нікіта Ртішев (Даніл Пилєнков, Ілья Круглов), 13:43. 4:0 – Нікіта Александров, Дмітрій Воронков), 22:18. 5:0 – Єґор Соколов (Єґор Замула, Григорій Денисенко), 33:09. 6:0 – Григорій Денисенко (Алєксандр Хованов), 36:24

    Воротарі: Амір Міфтахов – Ніколас Довс (Жоель Гофер, 22:18)

    Кидки: 40 (17 + 9 + 14) – 28 (9 + 14 + 5)
    Штраф: 16 (2 + 2 + 12) – 8 (6 + 2 + 0)

    28 грудня. Острава (Чехія). Ostravar Arena. 8 693 глядачів

    Завтра, 29 грудня, о 16:00 за київським часом гратимуть Казахстан – Фінляндія, і о 20:00 США – РФ.

     Читайте також: Швеція перемогла чинних чемпіонів і продовжила вражаючий рекорд першостей світу з хокею
    чемпіонат світу хокей Дмітрій Воронков Єґор Замула Алєксандр Хованов Григоій Денисенко Нікіта Александров Амір Міфтахов Меттью Вербун Лука Голленштайн Нільс Гоґландер Самуель Фаґемо Александр Гольтц Йонатан Берґґрен Гюґо Алнефельт Алексіс Лафреньє Ніколас Довс Єґор Соколов Жоель Гофер Павєл Дорофєєв Даніл Журавльов Нікіта Ртішев Даніл Пилєнков Ілья Круглов Віктор Содерстрьом Стефан Шарлен Нільс Лундквіст Джіліан Колер Ніко Ґросс Расмус Сандін Яніс Мозер Карл Генрікссон Валентин Нуссбаумер Лукас Реймонд
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