Швеція залишилася єдиною командою, яка виграла обидва стартових матчі чемпіонату світу з хокею



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Швейцарець Лука Голланштайн пропустив чотири шайби і поступився місцем у воротах Стефанові Шарлену IIHF

Скандинави продовжили свій унікальний рекорд до 50-ти матчів

Молодіжна збірна Швеції – єдина команда чемпіонату світу U20 з хокею в елітному дивізіоні, якій вдалося виграти обидва стартових матчі.

Після стартової перемоги в овертаймі над фінами щойно в чеському Тршинці «Тре крунур» перемогли швейцарців. Таким чином, скандинави продовжили до 50-ти поєдинків переможну серію поєдинків групових турнірів на молодіжних чемпіонатах світу. В останнє шведи програвали в поєдинку групи 13 років тому.

Швейцарія U20 – Швеція U20 – 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)

Шайби: 0:1 – Самуель Фаґемо (Віктор Содерстрьом), 03:25. 0:2 – Самуель Фаґемо (Нільс Гоґландер), 09:58. 0:3 – Нільс Гоґландер (Нільс Лундквіст, Расмус Сандін, - більш.), 21:28. 0:4 – Карл Генрікссон (Лукас Реймонд, Адам Ґіннінґ), 29:02. 0:5 - Лукас Реймонд (Йонатан Берґґрен, Александр Гольтц, - більш.), 34:12. 1:5 – Джіліан Колер (Валентин Нуссбаумер, Яніс Мозер, - більш.), 39:47. 2:5 – Ніко Ґросс (Джіліан Колер, Меттью Вербун), 54:09

Воротарі: Лука Голленштайн (Стефан Шарлен, 29:02) – Гуґо Алнефельд

Кидки: 27 (8 + 6 + 14) – 27 (10 + 14 + 13)

Штраф: 10 (6 + 2 + 2) – 16 (2 + 12 + 2)

28 грудня. Тршинець (Чехія). Werk Arena. 4 109 глядачів

А в іншому матчі «ставали с колєн». Збірна РФ після поразки від Чехії в стартовому поєдинку перемогла 6:0 Канаду. Для «Кленових листків» ця поразка не була б особливою трагедією, якби в другому періоді через травму не залишив майданчик їх найталановитіший гравець, герой стартового переможного матчу з американцями Алексіс Лафреньє.

Так чи інакше, в групі В після того, як усі команди зіграли по два поєдинки, склалася унікальна ситуація: Канада, США, Чехія, Німеччина та РФ набрали по три очки, по одному матчу вигравши і одного разу програвши.

РФ U20 – Канада U20 – 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – Алєксандр Хованов, 01:44. 2:0 – Павєл Дорофєєв (Нікіта Алєксандров, Даніл Журавльов), 10:14. 3:0 – Нікіта Ртішев (Даніл Пилєнков, Ілья Круглов), 13:43. 4:0 – Нікіта Александров, Дмітрій Воронков), 22:18. 5:0 – Єґор Соколов (Єґор Замула, Григорій Денисенко), 33:09. 6:0 – Григорій Денисенко (Алєксандр Хованов), 36:24

Воротарі: Амір Міфтахов – Ніколас Довс (Жоель Гофер, 22:18)

Кидки: 40 (17 + 9 + 14) – 28 (9 + 14 + 5)

Штраф: 16 (2 + 2 + 12) – 8 (6 + 2 + 0)

28 грудня. Острава (Чехія). Ostravar Arena. 8 693 глядачів

Завтра, 29 грудня, о 16:00 за київським часом гратимуть Казахстан – Фінляндія, і о 20:00 США – РФ.

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