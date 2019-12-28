На чемпіонаті світу з хокею – перша гучна сенсація



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Німці шокували господарів Alena Zapletalová, Hokej.cz

Після перемоги над росіянами чехи несподівано програли німцям

У Чехії набирає обертів молодіжний чемпіонат світу з хокею.

В перших матчах третього змагального дня фаворити були очевидними. Але переміг лише один із них. Збірна Чехії, яка за два дні до того несподівано для багатьох здолала росіян, сьогодні в бойовому протистоянні поступилася німцям. «Бундес-тім» здобув свою першу перемогу на турнірі після стартової поразки від американців.

Чехія U20 – Німеччина U20 – 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Шайби: 0:1 – Лукас Райхель (Денніс Лобач, - більш.), 01:41. 0:2 – Джон Петерка (Тім Штутцле, Морітц Зайдер), 07:31. 1:2 – Мартін Гас (Матей Пекаж, Яромир Питлик, - більш.), 16:41. 1:3 – Домінік Бокк (Морітц Зайдер, - подв. більш.), 33:22. 1:4 – Домінік Бокк (Таро Єнтцш, Морітц Зайдер, - більш.), 47:33. 2:4 – Ян Єнік (Мартін Гас), 49:17. 3:4 – Лібор Забранскі (Мартін Гас, - більш.), 52:30

Воротарі: Лукас Достал - Гендрік Гане

Кидки: 30 (9 + 8 + 13) – 25 (7 + 14 + 4)

Штраф: 38 (4 + 28 + 6) – 32 (14 + 6 + 12)

27 грудня. Острава. Ostravar Arena. 8 693 глядачі

А ось чинні чемпіони світу фіни, втративши свого лідера Расмуса Купарі у програному стартовому матчі від шведів, у другому турі не залишили шансів словакам. Якби Суомі в третьому періоді не заспокоїлися і не задовольнилися однією шайбою, закиненою після сольного проходу в меншості Вілле Петманом, рахунок цілком міг стати двозначним.

Зауважимо, що словаки в першому матчі перемогли Казахстан.

Фінляндія U20 – Словаччина U20 – 8:1 (2:0, 5:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – Патрік Пуїстола (Йоонас Оден, Крістіан Танус, - більш.), 04:54. 2:0 – Аку Рати (Аато Рати, Сампо Ранта), 13:21. 3:0 - Йоонас Оден (Патрік Пуїстола, Крістіан Танус, - більш.), 27:15. 4:0 – Аату Рати (Матіас Маккеллі, Ленні Кіллінен), 28:26. 5:0 – Мікко Кокконен (Сампо Ранта), 33:14. 6:0 – Ееміль Ергольтц (Лассі Томсон, Кім Ноусікайнен), 34:51. 6:1 – Роберт Джуґан (Даніель Ткач, Давід Мудрак, - більш.), 36:34. 7:1 – Аку Рати (Матіас Маккеллі, Вілле Гейнола), 39:30. 8:1 – Вілле Петман (Сантері Гатакка, - менш.), 52:03

Воротарі: Юстус Аннунен – Самуель Вилетелка (Самуель Главай, 34:51)

Кидки: 40 (11 + 18 + 11) – 26 (11 + 8 + 7)

Штраф: 10 (0 + 6 + 4) – 18 (16 + 2 + 0)

28 грудня. Тршинець (Чехія). Werk Arena

У вечірніх матчах сьогодні, о 20:00 зустрічаються РФ – Канада і Швейцарія – Швеція.