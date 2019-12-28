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    На чемпіонаті світу з хокею – перша гучна сенсація

    • Розсилка
    Німці шокували господарів - На чемпіонаті світу з хокею – перша гучна сенсація
    Німці шокували господарів
    Alena Zapletalová, Hokej.cz

    Після перемоги над росіянами чехи несподівано програли німцям

    У Чехії набирає обертів молодіжний чемпіонат світу з хокею.

    В перших матчах третього змагального дня фаворити були очевидними. Але переміг лише один із них. Збірна Чехії, яка за два дні до того несподівано для багатьох здолала росіян, сьогодні в бойовому протистоянні поступилася німцям. «Бундес-тім» здобув свою першу перемогу на турнірі після стартової поразки від американців.

    Чехія U20 – Німеччина U20 – 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

    Шайби: 0:1 – Лукас Райхель (Денніс Лобач, - більш.), 01:41. 0:2 – Джон Петерка (Тім Штутцле, Морітц Зайдер), 07:31. 1:2 – Мартін Гас (Матей Пекаж, Яромир Питлик, - більш.), 16:41. 1:3 – Домінік Бокк (Морітц Зайдер, - подв. більш.), 33:22. 1:4 – Домінік Бокк (Таро Єнтцш, Морітц Зайдер, - більш.), 47:33. 2:4 – Ян Єнік (Мартін Гас), 49:17. 3:4 – Лібор Забранскі (Мартін Гас, - більш.), 52:30

    Воротарі: Лукас Достал - Гендрік Гане

    Кидки: 30 (9 + 8 + 13) – 25 (7 + 14 + 4)
    Штраф: 38 (4 + 28 + 6) – 32 (14 + 6 + 12)

    27 грудня. Острава. Ostravar Arena. 8 693 глядачі

    А ось чинні чемпіони світу фіни, втративши свого лідера Расмуса Купарі у програному стартовому матчі від шведів, у другому турі не залишили шансів словакам. Якби Суомі в третьому періоді не заспокоїлися і не задовольнилися однією шайбою, закиненою після сольного проходу в меншості Вілле Петманом, рахунок цілком міг стати двозначним.

    Зауважимо, що словаки в першому матчі перемогли Казахстан

    Фінляндія U20 – Словаччина U20 – 8:1 (2:0, 5:1, 1:0)

    Шайби: 1:0 – Патрік Пуїстола (Йоонас Оден, Крістіан Танус, - більш.), 04:54. 2:0 – Аку Рати (Аато Рати, Сампо Ранта), 13:21. 3:0 - Йоонас Оден (Патрік Пуїстола, Крістіан Танус, - більш.), 27:15. 4:0 – Аату Рати (Матіас Маккеллі, Ленні Кіллінен), 28:26. 5:0 – Мікко Кокконен (Сампо Ранта), 33:14. 6:0 – Ееміль Ергольтц (Лассі Томсон, Кім Ноусікайнен), 34:51. 6:1 – Роберт Джуґан (Даніель Ткач, Давід Мудрак, - більш.), 36:34. 7:1 – Аку Рати (Матіас Маккеллі, Вілле Гейнола), 39:30. 8:1 – Вілле Петман (Сантері Гатакка, - менш.), 52:03

    Воротарі: Юстус Аннунен – Самуель Вилетелка (Самуель Главай, 34:51)

    Кидки: 40 (11 + 18 + 11) – 26 (11 + 8 + 7)
    Штраф: 10 (0 + 6 + 4) – 18 (16 + 2 + 0)

    28 грудня. Тршинець (Чехія). Werk Arena

    У вечірніх матчах сьогодні, о 20:00 зустрічаються РФ – Канада і Швейцарія – Швеція.

     Читайте також: Росіяни зламали найкращого хокеїста збірної Чехії. Він вибув до кінця чемпіонату (відео зіткнення)
    хокей Лукас Достал Ян Єнік Патрік Пуїстола Крістіан Танус Лассі Томсон Юстус Аннунен Самуель Главай Даніель Ткач Давід Мудрак Роберт Джуґан Джон Петерка Тім Штутцле Домінік Бокк Морітц Зайдер Лукас Райхель Денніс Лобач Мартін Гас Лібор Забранскі Таро Єнтцш Яромир Питлик Матей Пекаж Йоонас Оден Сантері Гатакка Самуель Вилетелка Аку Рати Аато Рати Сампо Ранта Вілле Петман Матіас Маккеллі Ленні Кіллінен Мікко Кокконен Ееміль Ергольтц Кім Ноусікайнен Вілле Гейнола Гендрік Гане
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