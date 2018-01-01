Збірна України з хокею з м’ячем на чемпіонату світу боротиметься тільки за п'яте місце
- Сьогодні, 15:25
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Дві поспіль поразки вибили українців з претендентів на медалі
Збірна України припинила боротьбу за медалі чемпіонату світу 2018 року з хокею з м’ячем у турнірі В.
Після успішної гри з Монголією, «синьо-жовті» зазнали двох поразок поспіль.
Спочатку наші співвітчизники у завершальному матчі групового етапу поступилися Японії з рахунком 2:6 (відзначилися Дмитро Цимбал і Роман Левченко).
А враховуючи, що Естонія несподівано програла Монголії, Україна опустилася на останнє місце у своїй підгрупі.
Таким чином, у першому раунді плей-офф українцям довелося грати проти Нідерландів, які всі свої матчі до цього виграли. Не став винятком і цей поєдинок, у якому «синьо-жовті» програли 1:4.
Наша команда завершувала зустріч у меншості через вилучення відразу кількох хокеїстів.
Тепер, у боротьбі за 5-8 місця Україна знову зіграє з Монголією. Матч запланований на п’ятницю, 2 лютого.
Зауважимо, що у вищому дивізіоні в одному з центральних поєдинків збірна Швеції обіграла Росію (6:3) та завоювала перше місце у групі.
В іншій підгрупі команда Казахстану розтрощила всіх своїх суперників: 29:0 Угорщину, 14:1 США та 17:2 Німеччину.