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    Збірна України з керлінґу вперше в історії зіграла на чемпіонаті світу

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    Матч проти румунів Євген Стадник і Олена Паздерська розпочали успішно - Збірна України з керлінґу вперше в історії зіграла на чемпіонаті світу
    Матч проти румунів Євген Стадник і Олена Паздерська розпочали успішно
    Фото з соцмереж

    Як зазвичай, перший млинець виявився глевким

    У норвезькому Ставанґері триває 12-й чемпіонат світу серед змішаних пар. Заключний матч у груповому турнірі зіграла українська команда-дебютант у складі одеситів Євгена Стадника і Олени Паздерської. У матчі зі збірною Румунії українці програли сьомий раз поспіль - 4:9.

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    Відзначимо, що це був реальний шанс здобути історичну першу перемогу. Початок в українців вийшов хорошим. Вони вели 1:0, 2:0, 2:1 і 4:1. На жаль, втримати перевагу не вийшло.

    До того українці поступилися білорусам (1:8), японцям (1:9), канадцям (0:18), Гонконґу (4:10), шведам (2:13) і данцям (3:12).

    Тепер Стадник і Паздерська зіграють у втішному турнірі з іншими невдахами групового турніру - мексиканцями та ірландцями.

     Читайте також: Олімпійський чемпіон з керлінгу вийшов на матч п'яним
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