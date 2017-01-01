Збірна України з панкратіону вдало виступила на Кубку світу у Будапешті

Друге загальнокомандне місце – такий доробок українських спортсменів

Збірна України з панкратіону повернулась з Кубку світу з другим загальнокомандним місцем. У змаганнях взяли участь понад 500 спортсменів з 14 країн світу, а відбувались вони у столиці Угорщини, передає Спортивний комітет України. Як повідомляє Федерація панкратіону України, переможцями та призерами фіналу стали Магомед Ганієв, Анна Манзік, Андрій



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Друге загальнокомандне місце – такий доробок українських спортсменів

Збірна України з панкратіону повернулась з Кубку світу з другим загальнокомандним місцем.

У змаганнях взяли участь понад 500 спортсменів з 14 країн світу, а відбувались вони у столиці Угорщини, передає Спортивний комітет України.

Як повідомляє Федерація панкратіону України, переможцями та призерами фіналу стали Магомед Ганієв, Анна Манзік, Андрій Штефан, Іслам Ісаєв, Умалт Ісаєв, Хасан Тодаєв, Флора Лучич, Микола Калинчук, Захар Крущельницький, Володимир Деордійчук, Ігор Олійник, Роман Міронов, Денис Ніконець, Іван Харченко, Олександр Козлов, Дмитро Неткачов, Альберт Мосьпан, Олена Сушко, Олександр Одинцов.

Зазначається, що це – не повний перелік.

Загалом, за підсумками міжнародних змагань у загальнокомандному заліку збірна команда України здобула друге місце серед дорослих і друге місце серед молоді та дітей.

«На такій переможній ноті міжнародний сезон у панкратіоні добіг кінця. Проте відпочивати спортсменам не довго, бо попереду новий змагальний рік, і до якого вже незабаром розпочнуть готуватися наші бійці», - йдеться у повідомленні.