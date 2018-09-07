Збірна України з пляжного футболу поступилася і в другому поєдинку Суперфіналу Євроліги-2018



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ФФУ

Цього разу підопічні Євгена Варениці у додатковий час програли Білорусі

Збірна України прикро поступилася і в другому своєму поєдинку в групі 2 Суперфіналу Євроліги-2018, що наразі триває в Італії.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Цього разу синьо-жовті у додатковий час програли білоруській команді з рахунком 1:2.

В першому періоді жодній з команд відзначитися не вдалося. А от у другому українці повели після удару Романа Пачева.

Такий рахунок протримався майже до фінального свистка. Однак за 40 секунд до кінця основного часу супернику таки вдалося відновити паритет.

У додаковий час сильнішими виявилися білоруси.

8-го вересня у третьому поєдинку в групі 2 Україна зіграє з Італією.

Зустріч розпочнеться о 18.45 за київським часом.

Суперфінал Євроліги-2018

Білорусь – Україна 2:1 (в дод. час)

Голи: Бриштель, Бокач – Пачев

Білорусь: Черкасов, Магалецький, Бокач, Дрозд, Самсонов, Петровський, Міроанович, Бриштель, Савич, Гапон, Константінов, Чайковський.

Україна: Неруш, Сидоренко, Хижняк, Войток, Макеєв, Пачев, Зборовський, Медвідь, Глуцький, Щериця, Войтенко, Пашко

Вилучення: Черкасов



