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    Збірна України з пляжного футболу поступилася і в другому поєдинку Суперфіналу Євроліги-2018

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    Фото: ФФУ - Збірна України з пляжного футболу поступилася і в другому поєдинку Суперфіналу Євроліги-2018
    Фото: ФФУ

    Цього разу підопічні Євгена Варениці у додатковий час програли Білорусі

    Збірна України прикро поступилася і в другому своєму поєдинку в групі 2 Суперфіналу Євроліги-2018, що наразі триває в Італії.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Цього разу синьо-жовті у додатковий час програли білоруській команді з рахунком 1:2. 

    В першому періоді жодній з команд відзначитися не вдалося. А от у другому українці повели після удару Романа Пачева.

    Такий рахунок протримався майже до фінального свистка. Однак за 40 секунд до кінця основного часу супернику таки вдалося відновити паритет.

    У додаковий час сильнішими виявилися білоруси.

    8-го вересня у третьому поєдинку в групі 2 Україна зіграє з Італією.

    Зустріч розпочнеться о 18.45 за київським часом.

    Суперфінал Євроліги-2018

    Білорусь – Україна 2:1 (в дод. час)

    Голи: Бриштель, Бокач – Пачев

    Білорусь: Черкасов, Магалецький, Бокач, Дрозд, Самсонов, Петровський, Міроанович, Бриштель, Савич, Гапон, Константінов, Чайковський.

    Україна: Неруш, Сидоренко, Хижняк, Войток, Макеєв, Пачев, Зборовський, Медвідь, Глуцький, Щериця, Войтенко, Пашко

    Вилучення: Черкасов


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