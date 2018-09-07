Збірна України з пляжного футболу поступилася і в другому поєдинку Суперфіналу Євроліги-2018
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Розсилка
Цього разу підопічні Євгена Варениці у додатковий час програли Білорусі
Збірна України прикро поступилася і в другому своєму поєдинку в групі 2 Суперфіналу Євроліги-2018, що наразі триває в Італії.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Цього разу синьо-жовті у додатковий час програли білоруській команді з рахунком 1:2.
В першому періоді жодній з команд відзначитися не вдалося. А от у другому українці повели після удару Романа Пачева.
Такий рахунок протримався майже до фінального свистка. Однак за 40 секунд до кінця основного часу супернику таки вдалося відновити паритет.
У додаковий час сильнішими виявилися білоруси.
8-го вересня у третьому поєдинку в групі 2 Україна зіграє з Італією.
Зустріч розпочнеться о 18.45 за київським часом.
Суперфінал Євроліги-2018
Білорусь – Україна 2:1 (в дод. час)
Голи: Бриштель, Бокач – Пачев
Білорусь: Черкасов, Магалецький, Бокач, Дрозд, Самсонов, Петровський, Міроанович, Бриштель, Савич, Гапон, Константінов, Чайковський.
Україна: Неруш, Сидоренко, Хижняк, Войток, Макеєв, Пачев, Зборовський, Медвідь, Глуцький, Щериця, Войтенко, Пашко
Вилучення: Черкасов