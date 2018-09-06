Збірна України з пляжного футболу поступилася у стартовому матчі Суперфіналу Євроліги-2018



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Наша команда програла команді Росії

Збірна України з пляжного футболу невдало стартувала в Суперфіналі Євроліги-2018, поступившись у першому матчі команді Росії.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Фактично вирішальним у матчі став уже перший період, в якому підопічні Євгена Варениці пропустили відразу три м'ячі.

У другій 12-хвилинці глядачі голів не побачили, а в третій синьо-жовті ще тричі дали можливість суперникам розписатися у своїх воротах.

Суперфінал Євроліги-2018

Росія — Україна 6:0

Голи: Земсков (3), Макаров, Крашенінніков, Папоротний.

Україна: Неруш, Сидоренко, Хижняк, Войток, Макеєв, Пачев, Зборовський, Медвідь, Глуцький, Войтенко, Пашко.

7-го вересня українці зіграють із білорусами.

Початок матчу — о 16.15 за київським часом.