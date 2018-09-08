Збірна України з пляжного футболу у додатковий час поступилася Італії



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Фото надане Асоціацією пляжного футболу України

Українці знову програють у Суперфіналі Євроліги

Збірна України з пляжного футболу провела третій матч у Суперфіналі Євроліги-2018 у італійському Альгеро. Суперником нашої команди стали господарі турніру – італійці.

Італія яскраво розпочала матчу, відкривши рахунок у першому періоді. Далі команда лідирувала з рахунком 3:0, а потім 4:1.

Але українці поступово скоротили відставання. У підсумку, в кінці третього тайму рахунок був 5:4 на користь італійців, але за дві хвилини до кінця Глуцький реалізував пенальті та зрівняв рахунок.

Але у додатковий час італійці зуміли вирвати перемогу. Четвертий м'яч забив Горі.

У підсумку Україна фінішувала останньою в групі і завтра побореться за 7-8 місця.

Євроліги 2018 року з пляжного футболу

Суперфінал

Україна – Італія – 5:6

Голи: Хижняк (2), Макєєв (2), Глуцький – Горі (4), Зірло, Ді Пальма.

Це вже третя поразка збірної України. Раніше команда з рахунком 1:2 поступилася Білорусі.

А в перший день Україна поступилася Росії з рахунком 0:6.

Джерело: Sport.ua