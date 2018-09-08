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    Збірна України з пляжного футболу у додатковий час поступилася Італії

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    <span>Фото надане Асоціацією пляжного футболу України</span> - Збірна України з пляжного футболу у додатковий час поступилася Італії
    Фото надане Асоціацією пляжного футболу України

    Українці знову програють у Суперфіналі Євроліги

    Збірна України з пляжного футболу провела третій матч у Суперфіналі Євроліги-2018 у італійському Альгеро. Суперником нашої команди стали господарі турніру  італійці.

    Італія яскраво розпочала матчу, відкривши рахунок у першому періоді. Далі команда лідирувала з рахунком 3:0, а потім 4:1.

    Але українці поступово скоротили відставання. У підсумку, в кінці третього тайму рахунок був 5:4 на користь італійців, але за дві хвилини до кінця Глуцький реалізував пенальті та зрівняв рахунок.

    Але у додатковий час італійці зуміли вирвати перемогу. Четвертий м'яч забив Горі.

    У підсумку Україна фінішувала останньою в групі і завтра побореться за 7-8 місця.

    Євроліги 2018 року з пляжного футболу

    Суперфінал

    Україна – Італія  5:6

    Голи: Хижняк (2), Макєєв (2), Глуцький Горі (4), Зірло, Ді Пальма.

    Це вже третя поразка збірної України. Раніше команда з рахунком 1:2 поступилася Білорусі.

    А в перший день Україна поступилася Росії з рахунком 0:6.

    Джерело: Sport.ua

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