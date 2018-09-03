Збірна України з пляжного футболу втратила три позиції у світовому рейтингу



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У нашому активі 775 балів

Всесвітня організація пляжного футболу (BSWW) опублікувала оновлений рейтинг національних збірних за підсумками серпня 2018 року.

У ньому збірна України опустилася з 12-ї на 15-у сходинку.

У нашому активі 775 балів, інформує прес-служба Федерації футболу України.

Головною причиною зниження рейтингу став той факт, що наша команда в серпні не брала участі в міжнародних змаганнях.

Світовий рейтинг збірних із пляжного футболу (вересень-2018)

1. Бразилія (3613 очок)

2. Португалія (2634)

3. Іран (2413)

4. Росія (2129)

5. Італія (1886)

6. Таїті (1764)

7. Швейцарія (1585)

8. Парагвай (1467)

9. Японія (1223)

10. ОАЕ (1067)

11. Іспанія (1003)

12. Мексика (985)

13. Польща (899)

14. Сенегал (836)

15. Україна (775)

16. Єгипет (719)

Нагадаємо, найближчими днями збірна України з пляжного футболу вирушить до Італії. 6—9 вересня в містечку Альмагро на Сардинії на підопічних Євгена Варениці чекає Суперфінал Євроліги-2018.

Синьо-жовті виступатимуть у групі 2, де їхніми суперниками будуть збірні Білорусі, Росії та Італії.