Збірна України з регбі-15 готується до матчів чемпіонату Європи у Києві



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Фото ФРУ

У команди стартували навчально-тренувальні збори

У столиці пройде відбірний тижневий збір національної чоловічої збірної України з регбі-15 до матчів чемпіонату Європи сезону 2018-2019 років.

Стартував навчально-тренувальний збір головної чоловічої команди України з регбі-15 в ОУНСЦ «Конча-Заспа» у понеділок, 3 вересня.

Усього до списку збірників, що пройдуть тижневий табір у столиці, головний тренер «синьо-жовтих» Валерій Кочанов включив 31 гравця, інформує офіційний сайт Федерації регбі України.

Склад чоловічої збірної команди України з регбі-15:

Міланко Вадим, Черняченко Сергій, Литвиненко Валентин, Войтов Володимир, Маршуба Олександр, Куценко Сергій, Давидов Євген, Косарев Олег, Сівак Вадим, Петров Микита, Петренко Олександр, Гапон Данило, Поплавський Богдан, Глушков Євген, Грива Владислав, Шашеро Антон, Новіков Олексій, Кутрань Ростислав, Шепілов Олександр, Сандрацький Віктор, Березанський Олександр, Березенко Дмитро, Чеховський Павло, Прімушинецький Денис, Адажинник Владислав, Байкул Олександр, Заровний Клим, Ханьков Богдан, Муляревич Дмитро, Сурков Іван, Погрібний Артур.

Цього року, крім домашньої гри з Люксембургом у Львові, підопічні Валерія Кочанова вирушать на виїзний поєдинок із угорцями (10 листопада).