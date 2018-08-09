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    Збірна України з тенісу до 14 років завершила в 1/4 фіналу боротьбу за титул чемпіонок світу

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    Збірна України з тенісу до 14 років завершила в 1/4 фіналу боротьбу за титул чемпіонок світу

    У матчі за вихід в півфінал турніру українки зазнали поразки від торішніх переможниць - збірної США

    У першій зустрічі Сабіна Зейналова майже дві години грала проти Робін Монтгомері і поступилася з рахунком 5:7, 3:6, а потім Анастасія Соболєва програла Катрін Скотт: 3:6, 0:6.

    Зазначимо, що збірна України вийшла до 1/4 фіналу з першого місця групового етапу.

    Нагадаємо, що в 2016 році наша команда, в складі якої грали Марта Костюк, Дарья Лопатецька та Дарія Снігур, обіграла американок у фіналі, а в минулому сезоні (Дарья Лопатецька, Любов Костенко, Анастасія Соболєва) програла представницям США також у вирішальному матчі.

    Джерело: btu.org.ua

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