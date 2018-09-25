Збірна України завоювала 22 нагороди на Кубку світу з підводного спорту
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У категорії «дорослі» українські спортсмени завоювали 10 медалей
З 20 по 25 вересня таїландське місто Пхукет приймало фінал Кубка світу з підводного спорту (плавання в ластах).
За підсумками турніру в медальній скарбничці збірної України 22 нагороди, інформує прес-служба Міністерства молоді та спорту України.
У категорії «дорослі» українські спортсмени завоювали 10 медалей.
Олександр Одиноков став найшвидшим в плаванні в ластах на дистанції 800 м та фінішував другим на 400 м.
На другу сходинку турнірного п’єдесталу в плаванні в біластах на 50 м піднялася Анна Козир
Бронзовими призерами змагань стали Євгенія Олейнікова (800 м, плавання в ластах); Артур Артамонов(50 м, плавання в біластах); Яна Трофимець (200 м, плавання в ластах); Крістіна Мусієнко (100 м, плавання з аквалангом); Євген Степанчук (100 м та 200 м плавання в біластах)
Окрім того наші співвітчизники замкнули трійку лідерів у змішаній естафеті 4х100 плавання в ластах.
Серед юніорів українки стали найшвидшими в естафеті 4х100 м, плавання в ластах.
Найбільший медальний здобуток має в своєму особистому активі Єлизавета Вакарева.
Спортсменка тричі підкорила найвищу сходинку п’єдесталу Кубка світу серед юніорів на 100 та 200-метрівці та на дистанції 200 м плавання в біластах.
Вікторія Уварова стала кращою у плаванні з аквалангом на 100 м та плаванні в ластах на 50 м. Окрім того в доробку Уварової срібна нагорода у пірнанні на 50 м.
Дві золоті нагороди до медальної скарбнички додала Вірсавія Березна, здобувши перемогу на дистанції 50 м, плавання в біластах, а також стометрівці плавання в ластах.
Срібло на дистанції 200 м плавання в ластах та бронзу в пірнанні на 50 м здобула Валентина Рєзнік.
Ще одну бронзу до командного активу завоював Володимир Сущенкоу плаванні в ластах на дистанції 800 м.