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    Збірна України завоювала 22 нагороди на Кубку світу з підводного спорту

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    Фото:&nbsp;dsmsu.gov.ua - Збірна України завоювала 22 нагороди на Кубку світу з підводного спорту
    Фото: dsmsu.gov.ua

    У категорії «дорослі» українські спортсмени завоювали 10 медалей

    З 20 по 25 вересня таїландське місто Пхукет приймало фінал Кубка світу з підводного спорту (плавання в ластах).

    За підсумками турніру в медальній скарбничці збірної України 22 нагороди, інформує прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

    У категорії «дорослі» українські спортсмени завоювали 10 медалей.

    Олександр Одиноков став найшвидшим в плаванні в ластах на дистанції 800 м та фінішував другим на 400 м.

    На другу сходинку турнірного п’єдесталу в плаванні в біластах на 50 м піднялася Анна Козир

    Бронзовими призерами змагань стали Євгенія Олейнікова (800 м, плавання в ластах); Артур Артамонов(50 м, плавання в біластах); Яна Трофимець (200 м, плавання в ластах); Крістіна Мусієнко (100 м, плавання з аквалангом); Євген Степанчук (100 м та 200 м плавання в біластах)

    Окрім того наші співвітчизники замкнули трійку лідерів у змішаній естафеті 4х100 плавання в ластах.

    Серед юніорів українки стали найшвидшими в естафеті 4х100 м, плавання в ластах.

    Найбільший медальний здобуток має в своєму особистому активі Єлизавета Вакарева.

    Спортсменка тричі підкорила найвищу сходинку п’єдесталу Кубка світу серед юніорів на 100 та 200-метрівці та на дистанції 200 м плавання в біластах.

    Вікторія Уварова стала кращою у плаванні з аквалангом на 100 м та плаванні в ластах на 50 м. Окрім того в доробку Уварової срібна нагорода у пірнанні на 50 м.

    Дві золоті нагороди до медальної скарбнички додала Вірсавія Березна, здобувши перемогу на дистанції 50 м, плавання в біластах, а також стометрівці плавання в ластах.

    Срібло на дистанції 200 м плавання в ластах та бронзу в пірнанні на 50 м здобула Валентина Рєзнік.

    Ще одну бронзу до командного активу завоював Володимир Сущенкоу плаванні в ластах на дистанції 800 м.

    Кубок світу Збірна України
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