Збірна України завоювала 22 нагороди на Кубку світу з підводного спорту



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Фото: dsmsu.gov.ua

У категорії «дорослі» українські спортсмени завоювали 10 медалей

З 20 по 25 вересня таїландське місто Пхукет приймало фінал Кубка світу з підводного спорту (плавання в ластах).

За підсумками турніру в медальній скарбничці збірної України 22 нагороди, інформує прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

У категорії «дорослі» українські спортсмени завоювали 10 медалей.

Олександр Одиноков став найшвидшим в плаванні в ластах на дистанції 800 м та фінішував другим на 400 м.

На другу сходинку турнірного п’єдесталу в плаванні в біластах на 50 м піднялася Анна Козир

Бронзовими призерами змагань стали Євгенія Олейнікова (800 м, плавання в ластах); Артур Артамонов(50 м, плавання в біластах); Яна Трофимець (200 м, плавання в ластах); Крістіна Мусієнко (100 м, плавання з аквалангом); Євген Степанчук (100 м та 200 м плавання в біластах)

Окрім того наші співвітчизники замкнули трійку лідерів у змішаній естафеті 4х100 плавання в ластах.

Серед юніорів українки стали найшвидшими в естафеті 4х100 м, плавання в ластах.

Найбільший медальний здобуток має в своєму особистому активі Єлизавета Вакарева.

Спортсменка тричі підкорила найвищу сходинку п’єдесталу Кубка світу серед юніорів на 100 та 200-метрівці та на дистанції 200 м плавання в біластах.

Вікторія Уварова стала кращою у плаванні з аквалангом на 100 м та плаванні в ластах на 50 м. Окрім того в доробку Уварової срібна нагорода у пірнанні на 50 м.

Дві золоті нагороди до медальної скарбнички додала Вірсавія Березна, здобувши перемогу на дистанції 50 м, плавання в біластах, а також стометрівці плавання в ластах.

Срібло на дистанції 200 м плавання в ластах та бронзу в пірнанні на 50 м здобула Валентина Рєзнік.

Ще одну бронзу до командного активу завоював Володимир Сущенкоу плаванні в ластах на дистанції 800 м.