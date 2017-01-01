  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Збірна України завоювала 9 медалей на чемпіонаті світу з ММА

    Нашим спортсменам вдалося завоювати одну золоту медаль
    Молодіжна збірна України зі змішаних єдиноборств завоювала 9 медалей на чемпіонаті світу з ММА, який 1-2 грудня пройшов в Мінську. В активі «синьо-жовтої» команди одна золота, сім срібних і одна бронзова медаль. Серед призерів Добринін Роман, Шульга Владислав, Мар'яш Ілля, Цюцюра Максим, Баришев Володимир, Сафронюк Віктор, Коваленко
    • Сьогодні, 22:51
    • Розсилка

    Нашим спортсменам вдалося завоювати одну золоту медаль

    Молодіжна збірна України зі змішаних єдиноборств завоювала 9 медалей на чемпіонаті світу з ММА, який 1-2 грудня пройшов в Мінську.

    В активі «синьо-жовтої» команди одна золота, сім срібних і одна бронзова медаль.

    Серед призерів Добринін Роман, Шульга Владислав, Мар'яш Ілля, Цюцюра Максим, Баришев Володимир, Сафронюк Віктор, Коваленко Микола, Бочковський Ярослав і Приступа Діана, повідомляє прес-служба Федерації змішаних єдиноборств України.

    Нагадаємо, що українські бійці стали тріумфаторами турніру ММА у Польщі.

    Читайте також: З нею краще не жартувати: українська красуня боєць ММА Олена Овчинникова (фото).

    Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ