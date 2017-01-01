Збірна України завоювала 9 медалей на чемпіонаті світу з ММА
- Сьогодні, 22:51
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Нашим спортсменам вдалося завоювати одну золоту медаль
Молодіжна збірна України зі змішаних єдиноборств завоювала 9 медалей на чемпіонаті світу з ММА, який 1-2 грудня пройшов в Мінську.
В активі «синьо-жовтої» команди одна золота, сім срібних і одна бронзова медаль.
Серед призерів Добринін Роман, Шульга Владислав, Мар'яш Ілля, Цюцюра Максим, Баришев Володимир, Сафронюк Віктор, Коваленко Микола, Бочковський Ярослав і Приступа Діана, повідомляє прес-служба Федерації змішаних єдиноборств України.
Нагадаємо, що українські бійці стали тріумфаторами турніру ММА у Польщі.
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