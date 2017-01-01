Збірна України завоювала 9 медалей на чемпіонаті світу з ММА

Нашим спортсменам вдалося завоювати одну золоту медаль

Молодіжна збірна України зі змішаних єдиноборств завоювала 9 медалей на чемпіонаті світу з ММА, який 1-2 грудня пройшов в Мінську. В активі «синьо-жовтої» команди одна золота, сім срібних і одна бронзова медаль. Серед призерів Добринін Роман, Шульга Владислав, Мар'яш Ілля, Цюцюра Максим, Баришев Володимир, Сафронюк Віктор, Коваленко