Без Роналду. ВВС назвала символічну збірну групового етапу Євро-2020

З українського квартету до числа найкращих потрапили двоє футболістів

Телерадіокомпанія ВВС опублікувала свою версію символічної збірної чемпіонату Європи після ігор групового етапу. До неї могли потрапити гравці, які провели не менше 60 хвилин на полі у двох із трьох матчів. Вийшло доволі цікаво і кумедно. До 11-ти найкращим не потрапив найкращий бомбардир турніру Кріштіану Роналду, на рахунку якого вже п’ять голів. Зате є захисник Північної Македонії Езджан Аліоскі, команда якого вже вилетіла з турніру. Він, до речі, грає за англійський «Лідс». У той же час до збірної не потрапив жоден гравець від Англії, Шотландії та Вельсу.

Зазначається, що півзахисник збірної Бельгії Кевін де Брюйне займає перше місце серед всіх гравців із середнім балом 8,36.

Збірна України в 1/8 фіналу зіграє зі Швецією. Матч відбудеться 29 червня.