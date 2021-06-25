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    «Вест Гем» готовий продати Ярмоленка. Футболіст іти не збирається

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    «Вест Гем» готовий продати Ярмоленка. Футболіст іти не збирається
    Фото з відкритих джерел

    «Молотобійці» виставили на продаж одразу чотирьох гравців

    Лідер збірної України Андрій Ярмоленко в літнє трансферне вікно може змінити клуб. Півзахисник «Вест Гема» опинився серед трьох футболістів, кого клуб може позбутися до кінця літа. Про це повідомляє The Athletic.

    Крім 31-річного українця, на трансфер виставлені форвард Феліпе Андерсон, який виступав на правах оренди за «Порту», захисник Уїнстон Рід і нападник Шандра Сілва.

    Сам Ярмоленко іти з клубу не збирається. У нього ще рік діючого контракту, за яким він отримує $3,5 мільйона.

    Ярмоленко починав кар'єру в чернігівський «Десні», після чого 11 років захищав кольори київського «Динамо». У 2017 році перейшов у дортмундську «Боруссію», а через рік – в «Вест Гем». З 2009 року Андрій викликається в збірну України, з якою в даний час виступає на чемпіонаті Європи-2020. На турнірі він збив голи у ворота Нідерландів і Північної Македонії. Національна команда посіла третє місце в групі і вийшла в плей-оф турніру, де зіграє зі Швецією. Матч відбудеться 29 червня у Глазго.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко ФК «Вест Гем Юнайтед»
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    «Вест Гем» готовий продати Ярмоленка. Футболіст іти не збирається