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    Мессі зі свічкою. Капітана збірної Аргентини розбудили серед ночі

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    Мессі зі свічкою. Капітана збірної Аргентини розбудили серед ночі
    Фото з відкритих джерел

    Ліонеля на Кубку Америки оригінально привітали з днем народження

    Нападник «Барселони» Ліонель Мессі відсвяткував свій 34-й день народження. Першими його привітали футболісти збірної Аргентини, яка бере участь у Кубку Америки.

    Друзі зайшли в кімнату Мессі з тортом і традиційною святковою піснею. Футболіст спав. Анхель Ді Марія, Ніколас Отаменді, Серхіо Агуеро і інші гравці вручили Ліонелю свої подарунки, серед яких була бейсболка, пляшка вина і величезна пляшка води.

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    Публикация от Leo Messi (@leomessi)

    Контракт Мессі з «Барселоною» закінчується 30 червня 2021 року. 34-річний аргентинець провів всю кар'єру в складі каталонського клубу. У складі «Барселони» Мессі чотири рази ставав переможцем Ліги чемпіонів.

    Керівництво «Барселони» розглядає варіант запрошення в команду Кріштіану Роналду, котрий на Євро-2020 встановив низку рекордів.

    Тим часом Роналду став світовим рекордсменом на Євро-2020.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі
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    Мессі зі свічкою. Капітана збірної Аргентини розбудили серед ночі