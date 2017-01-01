Збірна України здобула 15 нагород на чемпіонаті Європи з самбо серед кадетів

Українці здобули друге загальнокомандне місце

У хорватському місті Пореч відбувся чемпіонат Європи серед кадетів. 20 комплектів нагород було розіграно між 168 спортсменами із 18 країн Старого Світу. Збірна України здобула 15 медалей, з них: 1 золота, 9 срібних і 5 бронзових. Це - другий результат як за кількістю, так і за якістю здобутих призів. А в командному заліку хлопці посіли 2 місце,