Збірна України здобула 15 нагород на чемпіонаті Європи з самбо серед кадетів
- Сьогодні, 10:05
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Українці здобули друге загальнокомандне місце
У хорватському місті Пореч відбувся чемпіонат Європи серед кадетів. 20 комплектів нагород було розіграно між 168 спортсменами із 18 країн Старого Світу.
Збірна України здобула 15 медалей, з них: 1 золота, 9 срібних і 5 бронзових.
Це - другий результат як за кількістю, так і за якістю здобутих призів.
А в командному заліку хлопці посіли 2 місце, дівчата - 3, повідомляє Федерація самбо України.
Володарем титулу чемпіон Європи став Роман Труш у ваговій категорії 66 кг.
Срібні нагороди здобули Валентина Романович, Софія Бордінська, Богдан Пущенко, Марія Рибачук, Данило Мовчан, Кирило Солоха, Данило Вагієв, Назар Зубков та Руслана Перехрест.
Бронзовими призерами турніру стали Анастасія Краснікова, Євгеній Панич, Георгій Куркоїд, Сніжана Пліш та Маргарита Птушка.