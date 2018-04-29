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    Збірна України зі сквошу завоювала дві медалі на командному чемпіонаті Європи

    У вирішальному поєдинку Аліна Бушма проявила характер і виграла вирішальне очко
    Українська збірна успішно виступила на командному чемпіонаті Європи з сквошу (третій дивізіон), який завершився в Ризі. Про це повідомляє Спортивний комітет України. Жіноча команда України вперше в українській історії сквошу виграла золото. У фінальному протистоянні українки перемогли збірну Італії. У битві за золото Надія Усенко виграла перший
    • Вчора, 14:04
    • Розсилка
    Збірна України зі сквошу. Фото: Facebook
    Збірна України зі сквошу. Фото: Facebook

    У вирішальному поєдинку Аліна Бушма проявила характер і виграла вирішальне очко

    Українська збірна успішно виступила на командному чемпіонаті Європи з сквошу (третій дивізіон), який завершився в Ризі.

    Про це повідомляє Спортивний комітет України.

    Жіноча команда України вперше в українській історії сквошу виграла золото. У фінальному протистоянні українки перемогли збірну Італії. У битві за золото Надія Усенко виграла перший матч, потім Анастасія Костюкова поступилася суперниці, і рахунок став рівний - 1:1.

    У вирішальному поєдинку Аліна Бушма проявила характер і виграла вирішальне очко - 2:1.

    У складі «синьо-жовтих» золоті нагороди завоювали Надія Усенко, Аліна Бушма, Анастасія Костюкова, Ліана Сардак і Юлія Жуковець.

    Чоловіча збірна України здобула перемогу у бронзовому фіналі над командою з Росії і посіла підсумкове третє місце. Таким чином, національний прапор двічі був піднятий на командному турнірі першості континенту. Українці відвозять додому золото та бронзу.
    чемпіонат Європи Збірна України
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