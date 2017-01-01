Збірна України зіграє на футбольному «Кубку Легенд» у США

Українські ветерани поїдуть на представницький турнір до Тампи

9-10 грудня національна збірна України серед ветеранів зіграє на представницькому турнірі «Кубок Легенд» в американському місті Тампа. У перший день турніру українська команда зіграє зі збірною Колумбії та «Карпатами Янкерс Коннектикут», а 10-го числа – з ФК «Коннекшн Чикаго». Цього ж дня відбудуться



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Фото ФФУ

Українські ветерани поїдуть на представницький турнір до Тампи

9-10 грудня національна збірна України серед ветеранів зіграє на представницькому турнірі «Кубок Легенд» в американському місті Тампа.

У перший день турніру українська команда зіграє зі збірною Колумбії та «Карпатами Янкерс Коннектикут», а 10-го числа – з ФК «Коннекшн Чикаго».

Цього ж дня відбудуться півфінали та фінал, а також нагородження переможців, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

До заявки на турнір тренери збірної Анатолій Дем'яненко та Володимир Лозинський включили 19 футболістів:

воротар: Віталій Рева;

захисники: Владислав Ващук, Володимир Єзерський, В'ячеслав Шевчук, В'ячеслав Свідерський, Андрій Донець, Віталій Самойлов;

півзахисники: Мирон Маркевич, Віталій Косовський, Едуард Цихмейструк, Юрій Максимов, Сергій Назаренко, Олег Шелаєв, Євген Левченко, Богдан Шершун, Едмар;

нападники: Олег Собуцький, Сергій Нагорняк, Андрій Воробей;

Перед збірною України поставлене завдання перемогти.

Цікаво, до дебютний матч за збірну може провести Едмар, який після більше десяти років виступів в Україні нині мешкає у Флориді.