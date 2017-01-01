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    Збірна України зіграє на футбольному «Кубку Легенд» у США

    Українські ветерани поїдуть на представницький турнір до Тампи
    9-10 грудня національна збірна України серед ветеранів зіграє на представницькому турнірі «Кубок Легенд» в американському місті Тампа. У перший день турніру українська команда зіграє зі збірною Колумбії та «Карпатами Янкерс Коннектикут», а 10-го числа – з ФК «Коннекшн Чикаго». Цього ж дня відбудуться
    • Сьогодні, 08:16
    • Розсилка
    Фото ФФУ
    Фото ФФУ

    Українські ветерани поїдуть на представницький турнір до Тампи

    9-10 грудня національна збірна України серед ветеранів зіграє на представницькому турнірі «Кубок Легенд» в американському місті Тампа.

    У перший день турніру українська команда зіграє зі збірною Колумбії та «Карпатами Янкерс Коннектикут», а 10-го числа – з ФК «Коннекшн Чикаго».

    Цього ж дня відбудуться півфінали та фінал, а також нагородження переможців, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    До заявки на турнір тренери збірної Анатолій Дем'яненко та Володимир Лозинський включили 19 футболістів:

    воротар: Віталій Рева;

    захисники: Владислав Ващук, Володимир Єзерський, В'ячеслав Шевчук, В'ячеслав Свідерський, Андрій Донець, Віталій Самойлов;

    півзахисники: Мирон Маркевич, Віталій Косовський, Едуард Цихмейструк, Юрій Максимов, Сергій Назаренко, Олег Шелаєв, Євген Левченко, Богдан Шершун, Едмар;

    нападники: Олег Собуцький, Сергій Нагорняк, Андрій Воробей;

    Перед збірною України поставлене завдання перемогти.

    Цікаво, до дебютний матч за збірну може провести Едмар, який після більше десяти років виступів в Україні нині мешкає у Флориді.

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