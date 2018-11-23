Збірні України й Іспанії з перемог стартували на гандбольному Кубку Турчина



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Фото: ФГУ

Стартував міжнародний гандбольний турнір Кубок Ігоря Турчина-2018

У перший день змагань у броварській залі БВУФК, крім двох матчів, також відбулась церемонія відкриття.

Присутні вшанували пам`ять Ігоря Євдокимовича Турчина, , інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

В іграх першого дня знайшлось місце для несподіванки. Збірна Іспанії перевезла до Броварів другий склад, але недарма ця країна посідає провідні позиції у світовому гандболі. Іспанські резервістки продемонстрували змістовну гру та завдали поразки основному складі збірної Австрії – 32:30.

У другому матчі дня національна збірна України перемогла юніорську збірну (U-18) – 37:14.

Усі гравці із заявки головної команди отримали ігровий час. Не виступить на Кубку Турчина голкіпер Єлизавета Воронько. Через лікування вона також пропустить відбір на чемпіонат світу-2019.

Юніорська збірна, незважаючи на велике хвилювання та поразку з великим рахунком, зуміла сподобатись глядачам.

У другий день юніорки зіграють проти Австрії, а національна збірна України зустрінеться з Іспанією.