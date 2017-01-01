Збірні України з волейболу дізналися своїх суперників у «Золотій Євролізі»

Вдалі виступи українських збірних допомогли їм покращити свої показники

Стало відомо, з ким українські чоловіча та жіноча національні команд из волейболу гратимуть у «Золотій Євролізі» 2018 року та кваліфікації чемпіонату Європи 2019 року. Вдалі виступи обох українських збірних у цьогорічних турнірах Євроліги допомогли їм покращити свої показники у континентальному рейтингу, інформує офіційний сайт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вдалі виступи українських збірних допомогли їм покращити свої показники

Стало відомо, з ким українські чоловіча та жіноча національні команд из волейболу гратимуть у «Золотій Євролізі» 2018 року та кваліфікації чемпіонату Європи 2019 року.

Вдалі виступи обох українських збірних у цьогорічних турнірах Євроліги допомогли їм покращити свої показники у континентальному рейтингу, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

Тож тепер, коли ЄКВ формувала систему проведення цих змагань у новому форматі, завдяки тим перемогам, «синьо-жовті» змогли опинитися у дивізіоні найсильніших, що віднині матиме назву «Золота ліга».

При жеребкуванні кваліфікаційних турнірів чемпіонату Європи 2019 року дружини Угіса Крастіньша та Гарія Єгіазарова отримали в суперники цілком посильних опонентів.

12 найсильніших за рейтингом чоловічих і жіночих збірних Європи виступатимуть у так званій «Золотій Євролізі». Потрапили туди й обидві команди України. Щоправда, лише через те, що сім збірних у чоловіків і чотири у жінок, будуть брати участь у змаганнях, відповідно, Світової ліги та Гран-прі.

З трьох груп до «Фіналів чотирьох» вийдуть лише їхні переможці та ті збірні, чиї країни прийматимуть вирішальні раунди у себе.

Що ж стосується майбутніх чемпіонів «Золотої Євроліги», то вони надалі виступлять у так званій Міжконтинентальній лізі, куди вийдуть переможці з інших континентів. І хто серед них стане найсильнішим – той отримає путівки, відповідно, до Світової ліги та Гран-прі.