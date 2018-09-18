Збірну Чехії з футболу очолив колишній головний тренер «Славії»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ярослав Шилгава

У суперника збірної України у Лізі націй змінився тренер

Офіційний Twitter чеської футбольної асоціації повідомляє про призначення на посаду головного тренера Ярослава Шилгави.

На цій посаді він змінив Карела Яроліма, під керівництвом якого команда програла матч з Україною (1:2) в Лізі націй.

Про можливе призначення Шилгави раніше повідомляв голова Чеської асоціації футболу Мартін Малік.

За його словами, в особі 56-річного тренера збірна отримає одного з найвидатніших фахівців в історії чемпіонатів Чехії.

До роботи в збірній Чехії Шилгава очолював «Славію» з 2016 по 2017 рік.

У національній команді він раніше працював асистентом головного тренера з 2001 по 2009 рік.

У жовтні чеська збірна зіграє проти України 16 жовтня.

За три дні до цього на Чехію очікує ще один матч в межахЛіги націй проти Словаччини.

Джерело: Sportarena.com