Збірну України з волейболу через позитивний тест на коронавірус зняли з фінальної частини Євро



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Молодіжна збірна України збушена повертатися з Чехії Світлина - Фейсбук Михайла Мельника

Українці змушені повертатися з Чехії додому

Сьогодні, 26 вересня, в чеських містах Брно і Куржим стартує фінальна частина чемпіонату Європи з волейболу серед молодіжних команд віком до 20 років. На офіційному сайті Європейської конфедерації волейболу з’явилася інформація, що збірні Туреччини та України не допущені до змагань через наявність позитивних тестів на коронавірус.

Збірна України під керівництвом Володимира Романцова і Анатолія Янущика потрапила до другої групи, де мала зіграти проти команд Німеччини, РФ, Білорусі, Нідерландів і Туреччини.

«Очевидно, що було прийнято непросте рішення, але, зважаючи на те, що здоров’я всіх, хто пов’язаний з турніром, є головним пріоритетом, не було іншого вибору, крім як дотримуватись дуже суворих протоколів, що існують, щоб зупинити подальше розповсюдження нового вірусу. ЄКВ хоче подякувати місцевим організаторам, а також всім командам-учасникам за їх розуміння, співпрацю та гнучкість, яку вони проявили, під час цієї прикрої ситуації, бажаємо швидкого одужання турецьким та українським гравцям», – йдеться у повідомленні офіційного сайту ЄКВ.

Організатори змагань вже змінили розклад чемпіонату Європи, який був складений шляхом переговорів зі всіма командами.

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник сьогодні вранці інформацію підтвердив.

«На превеликий жаль, наші хлопці не зіграють на чемпіонаті Європи U20, - написав він у себе в «Фейсбуку». - Вчора весь день і півночі тривали нелегкі переговори з ЄКВ, урядом Чехії, організаторами змагань на місці. Але наша команда і збірна Туреччини змушені покинути територію Чехії протягом 24 годин через коронавірус, виявлений в одного з наших гравців (у турків таких гравців двоє)».