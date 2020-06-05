Титулована українська волейболістка змінила клуб у Франції



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Ольга Трач відіграла за «Мюлуз» шість сезонів Фото - aspttmulhousevolley.fr

Ольга Трач – чемпіонка трьох країн

Українська центральна блокуюча Ольга Трач після шести сезонів покинула французький «Мюлуз» та перейшла в іншу команду цієї ж ліги «Венель» (повна назва французькою – «Pays d'Aix Venelles»).

Сезон у Франції, як і у більшості європейських країн, був завершений достроково. Напередодні карантину «Мюлуз» посідав першу сходинку, а «Венель» – восьму.

У Трач – цікава спортивна кар’єра. Українка розпочинала грати у команді «Рось» з міста Біла Церква (2006/2007), а потім перебралася до «Сіверськодончанки» (2007-2011).

Свою закордонну кар’єру Ольга починала в азербайджанському клубі «Азерйол» (2011/2012), потім переїхала до румунського «Пятра Нямца» (2012). Далі був грецький «Олімпіакос» (2012/2013), польський «Будовляни Лодзь» (2013/2014) і шість сезонів у французькому «Мюлузі» (2014-2020), з яким блокуюча стала дворазовою володаркою Суперкубка Франції (2017 і 2018), а також виграла національний чемпіонат (2017).

Свого часу Трач також ставала чемпіонкою Греції (2013) і України (2009), переможницею Кубка Греції (2013) та Кубка України (2009).

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Джерело: volleyball.ua