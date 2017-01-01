Жереб звів Україну з Іспанією у Кубку регіонів з футболу

Іншими двома суперниками будуть колективи з Азербайджану та Фінляндії

У середу, 6 грудня, відбулося жеребкування групового етапу футбольного Кубку регіонів УЄФА-2019. Україна представлена ув групі 6, до якої також потрапили іспанська, азербайджанська та фінська команди. Путівку до фінальної стадії турніру отримають переможці восьми груп, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. У Кубку регіонів



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Іншими двома суперниками будуть колективи з Азербайджану та Фінляндії

У середу, 6 грудня, відбулося жеребкування групового етапу футбольного Кубку регіонів УЄФА-2019.

Україна представлена ув групі 6, до якої також потрапили іспанська, азербайджанська та фінська команди.

Путівку до фінальної стадії турніру отримають переможці восьми груп, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

У Кубку регіонів виступають аматорські команди (по одній з кожної європейської асоціації).

Представник від України визначиться після проведення Кубку регіонів ФФУ, що відбудеться у квітні-червні 2018 року.

У минулому розіграші турніру учасником, який представляв українську асоціацію, була збірна команда Кіровоградської області, складена на базі «Інгулець-3» з Петрового.

Фінальна стадія турніру у 2019 році відбудеться у червні.