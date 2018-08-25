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    Жіноча «Галичанка» виграла гандбольний Кубок Львова-2018

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    Фото ГК &laquo;Галичанка&raquo; - Жіноча «Галичанка» виграла гандбольний Кубок Львова-2018
    Фото ГК «Галичанка»

    Львів'янки виграли у всіх суперниць, з якими зустрічалися

    Гандболістки «Галичанки» здобули не тільки перемогу у Кубку Львова, а й кілька відзнак найкращих гравчинь

    19 серпня завершився відкритий Кубок Львова з гандболу серед жінок, у якому брали участь не лише українські команди, а й одна іноземна.

    Львівська «Галичанка» здобула впевнені перемоги у всіх матчах і залишила кубок у себе вдома, інформує офіційний сайт клубу.

    Результати всіх матчів:

    «Галичанка» (Львів) – «Вікторія-Берестьє» (Брест, Білорусь) – 49:25 (22:13)

    «Реал» (Миколаїв) – «Перспектива» (Городенка) – 40:26 (21:11)

    «Галичанка» – «Реал» – 39:27 (19:11)

    «Перспектива» – «Вікторія-Берестьє» – 28:37 (16:17)

    «Галичанка» – «Перспектива» – 49:24 (24:11)

    «Вікторія-Берестьє» – «Реал» – 35:40 (16:21)

    Отож, господарі змагань і стали першими володарями кубка Львова з гандболу, проведення якого було започатковано цього річ.

    Підсумкова турнірна таблиця:

    «Галичанка» Львів – 6 очок (три перемоги)
    «Реал» Миколаїв – 4 очки (дві перемоги, одна поразка)
    «Вікторія-Берестьє» Брест – 2 очка (одна перемога, дві поразки)
    «Перспектива» Городенка – 0 очок (три поразки)

    Львів Гандбол
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