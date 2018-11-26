Жіноча збірна України перемогла на міжнародному турнірі з індорхокею у Німеччині



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Фото взяте з сайту ФХТУ

Українки виграли «Лейпцизький ярмарок»

24-25 листопада у Лейпцигу проходив традиційний турнір з індорхокею Leipziger Messe Pokal.

У жіночій частині турніру грали п'ять команд: три місцеві, збірна України та сумська команда «ІНК СумДПУ».

Про це інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

На першому етапі команди зіграли по колу.

У перший день українки зіграли внічию з господарями турніру з ATV (3:3), обіграли Nurnberger Hockeyclub e.V. (7:4) та сумчанок (7:1).

У другий ще раз зіграли внічию з командою Wespen з Берліна (2:2). А потім з цим же клубом зіграли у фіналі, де перемогли 3:0.

У підсумку, у збірної перше місце, у сумчанок – п’яте.

Найкращим бомбардиром турніру стала наша Юлія Шевченко.