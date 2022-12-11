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Жіноча збірна України сенсаційно пробилася до фіналу Кубка світу з боротьби

Христина Жиренко
glavcom.ua
Жіноча збірна України сенсаційно пробилася до фіналу Кубка світу з боротьби
У фіналі Кубка світу жіноча збірна України зустрінеться із китаянками
Фото: UWW

Українки на груповому етапі здолали головних фавориток змагань – збірну Японії

Жіноча збірна України з боротьби вийшла до фіналу Кубка світу-2022, який цього року проходить у Коралвілі (США).

На груповому раунді змагань підопічні Андрія Стадника спочатку з рахунком 7:3 перемогли команду Монголії.

Залікові бали у цьому поєдинку Україні принесли:

  • Аліна Акобія-Грушина
  • Юлія Ткач-Остапчук
  • Ірина Бондар
  • Анастасія Осняч-Шустова
  • Катерина Зелених
  • Тетяна Сова
  • Алла Белінська

У другому поєдинку наші дівчата сенсаційно здолали головних фавориток змагань збірну Японії, вигравши у них завдяки перевазі у класифікаційних очках після рахунку 5:5. 

Проти японок свої сутички виграли:

  • Аліна Акобія-Грушина
  • Юлія Ткач-Остапчук
  • Ірина Бондар
  • Тетяна Сова
  • Алла Белінська

У фіналі жіноча збірна України зустрінеться із китаянками.

Теги: жіноча боротьба

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