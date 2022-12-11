Жіноча збірна України сенсаційно пробилася до фіналу Кубка світу з боротьби

Українки на груповому етапі здолали головних фавориток змагань – збірну Японії

Жіноча збірна України з боротьби вийшла до фіналу Кубка світу-2022, який цього року проходить у Коралвілі (США).

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На груповому раунді змагань підопічні Андрія Стадника спочатку з рахунком 7:3 перемогли команду Монголії.

Залікові бали у цьому поєдинку Україні принесли:

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Аліна Акобія-Грушина

Юлія Ткач-Остапчук

Ірина Бондар

Анастасія Осняч-Шустова

Катерина Зелених

Тетяна Сова

Алла Белінська

У другому поєдинку наші дівчата сенсаційно здолали головних фавориток змагань збірну Японії, вигравши у них завдяки перевазі у класифікаційних очках після рахунку 5:5.

Проти японок свої сутички виграли:

Аліна Акобія-Грушина

Юлія Ткач-Остапчук

Ірина Бондар

Тетяна Сова

Алла Белінська

У фіналі жіноча збірна України зустрінеться із китаянками.