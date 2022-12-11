Жіноча збірна України сенсаційно пробилася до фіналу Кубка світу з боротьби
Українки на груповому етапі здолали головних фавориток змагань – збірну Японії
Жіноча збірна України з боротьби вийшла до фіналу Кубка світу-2022, який цього року проходить у Коралвілі (США).
На груповому раунді змагань підопічні Андрія Стадника спочатку з рахунком 7:3 перемогли команду Монголії.
Залікові бали у цьому поєдинку Україні принесли:
- Аліна Акобія-Грушина
- Юлія Ткач-Остапчук
- Ірина Бондар
- Анастасія Осняч-Шустова
- Катерина Зелених
- Тетяна Сова
- Алла Белінська
У другому поєдинку наші дівчата сенсаційно здолали головних фавориток змагань збірну Японії, вигравши у них завдяки перевазі у класифікаційних очках після рахунку 5:5.
Проти японок свої сутички виграли:
- Аліна Акобія-Грушина
- Юлія Ткач-Остапчук
- Ірина Бондар
- Тетяна Сова
- Алла Белінська
У фіналі жіноча збірна України зустрінеться із китаянками.
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