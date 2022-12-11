Футбольні фанати «відсвяткували» перемогу збірної Франції погромами

Тисячі фанатів заповнили знамениту паризьку авеню незабаром після матчу між Марокко та Португалією

Уболівальники в Парижі громили магазини та влаштували сутички із правоохоронцями

У Парижі футбольні фанати трощили все навколо на Єлисейських полях, поліції довелося застосувати сльозогінний газ, повідомляє Reuters. Люди палили фаєри, громили магазини та влаштували сутички із правоохоронцями.

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Уболівальники святкували перемоги Франції та Марокко на Чемпіонаті світу, команди потрапили у півфінал турніру.

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Тисячі фанатів заповнили знамениту паризьку авеню незабаром після матчу між Марокко та Португалією, скандуючи, розмахуючи прапорами та сигналячи серед великої кількості поліції. Ще більше людей приєдналося до них після перемоги Франції над Англією.

Нагадаємо, букмекери впевнені, що Чемпіонат світу-2022 виграє Франція. У такому разі підопічні Дідьє Дешама захистять титул чемпіонів уперше за дуже довгий термін в історії футболу. У 1/4 фіналу французи обіграли Англію з рахунком 2:1. Поставити на те що, що «триколірні» виграють мундіаль, можна з коефіцієнтом 2.20.

Раніше нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки національної команди від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу.