Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Футбольні фанати «відсвяткували» перемогу збірної Франції погромами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Футбольні фанати «відсвяткували» перемогу збірної Франції погромами
Тисячі фанатів заповнили знамениту паризьку авеню незабаром після матчу між Марокко та Португалією
фото: reuters.com

Уболівальники в Парижі громили магазини та влаштували сутички із правоохоронцями

У Парижі футбольні фанати трощили все навколо на Єлисейських полях, поліції довелося застосувати сльозогінний газ, повідомляє Reuters. Люди палили фаєри, громили магазини та влаштували сутички із правоохоронцями.

Уболівальники святкували перемоги Франції та Марокко на Чемпіонаті світу, команди потрапили у півфінал турніру.

Тисячі фанатів заповнили знамениту паризьку авеню незабаром після матчу між Марокко та Португалією, скандуючи, розмахуючи прапорами та сигналячи серед великої кількості поліції. Ще більше людей приєдналося до них після перемоги Франції над Англією.

Нагадаємо, букмекери впевнені, що Чемпіонат світу-2022 виграє Франція. У такому разі підопічні Дідьє Дешама захистять титул чемпіонів уперше за дуже довгий термін в історії футболу. У 1/4 фіналу французи обіграли Англію з рахунком 2:1. Поставити на те що, що «триколірні» виграють мундіаль, можна з коефіцієнтом 2.20.

Раніше нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки національної команди від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу.

Читайте також: Марокко – перша в історії африканська збірна, яка зіграє у півфіналі мундіалю
Теги: букмекери Марокко фанати Франція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шевченко може очолити Українську асоціацію футболу?
Андрій Шевченко може стати новим президентом Української асоціації футболу? Назріває скандал
9 грудня, 13:00
На трибунах були присутні усі близькі люди Ліонеля
Реакція дружини та дітей на гол Мессі: футболіста розчулило щемливе відео
9 грудня, 11:25
Для футболістки існує лише один сьомий номер
Найсексуальніша футболістка Європи зробила вибір між Мессі та Роналду (фото)
8 грудня, 17:33

Новини

Футбольні фанати «відсвяткували» перемогу збірної Франції погромами
Футбольні фанати «відсвяткували» перемогу збірної Франції погромами
«Доведемо справу до кінця»: Макрон відреагував на успіх збірної Франції у Катарі
«Доведемо справу до кінця»: Макрон відреагував на успіх збірної Франції у Катарі
Букмекери назвали головного фаворита Чемпіонату світу в Катарі
Букмекери назвали головного фаворита Чемпіонату світу в Катарі
Протистояння Англії та Франції у Катарі: визначився останній півфіналіст мундіалю
Протистояння Англії та Франції у Катарі: визначився останній півфіналіст мундіалю
Марокко – перша в історії африканська збірна, яка зіграє у півфіналі мундіалю
Марокко – перша в історії африканська збірна, яка зіграє у півфіналі мундіалю
Розгром від Бразилії на мундіалі: КНДР вперше показала матч Південної Кореї
Розгром від Бразилії на мундіалі: КНДР вперше показала матч Південної Кореї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Путін вручив «Золоті зірки»: мережа зауважила на знімку потішну деталь
18K
Володимир Зеленський запровадив в Україні нове свято
16K
У Криму згоріла казарма з окупантами (відео)
7328
Названо перелік приладів, які не можна підключати до генератора
6831
В Україні погіршиться погода: оголошено штормове попередження
5985
Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на двох напрямках, – Генштаб

Новини

Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
Вчора, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
9 грудня, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
9 грудня, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту