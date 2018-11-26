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    Жіноча збірна України стала другою на гандбольному Кубку Турчина

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    Жіноча збірна України стала другою на гандбольному Кубку Турчина
    Фото: ФГУ

    Українки програли іспанкам, які і тріумфували на турнірі

    У другий день Кубку Турчина національна збірна України з гандболу зустрічалась з Іспанією.

    На початку другого тайму наші дівчата вели в рахунку з перевагою у чотири м’ячі, але зрештою поступились – 26:27, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Іспанки, які виступають другим складом,  набрали чотири очки і достроково забезпечили собі перше підсумкове місце.

    Збірна Австрії у другому матчі дня здолала юніорську збірну України – 36:17. 

    А у третій день, перемігши у нелегкому поєдинку збірну Австрії (34:32), збірна України фінішувала на другому місці.

    Титул завоювала збірна Іспанії, яка виграла всі матчі. Австрія – третя, юніорська збірна України (U-18) – на четвертому місці.

    Підсумкова таблиця
    1. Іспанія – 6 очок
    2. Україна – 4
    3. Австрія – 2
    4. Україна (U-18) – 0

    Збірна України продовжить підготовку до відбору на чемпіонат світу-2019. Наша команда тренуватиметься на базі у Конча-Заспі, а 28 листопада вирушить до словенського Шаля, де з 30 листопада по 2 грудня пройде кваліфікаційний груповий турнір. 

    Збірна України гандбол
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