Жіноча збірна України стала другою на гандбольному Кубку Турчина



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Фото: ФГУ

Українки програли іспанкам, які і тріумфували на турнірі

У другий день Кубку Турчина національна збірна України з гандболу зустрічалась з Іспанією.

На початку другого тайму наші дівчата вели в рахунку з перевагою у чотири м’ячі, але зрештою поступились – 26:27, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

Іспанки, які виступають другим складом, набрали чотири очки і достроково забезпечили собі перше підсумкове місце.

Збірна Австрії у другому матчі дня здолала юніорську збірну України – 36:17.

А у третій день, перемігши у нелегкому поєдинку збірну Австрії (34:32), збірна України фінішувала на другому місці.

Титул завоювала збірна Іспанії, яка виграла всі матчі. Австрія – третя, юніорська збірна України (U-18) – на четвертому місці.

Підсумкова таблиця

1. Іспанія – 6 очок

2. Україна – 4

3. Австрія – 2

4. Україна (U-18) – 0

Збірна України продовжить підготовку до відбору на чемпіонат світу-2019. Наша команда тренуватиметься на базі у Конча-Заспі, а 28 листопада вирушить до словенського Шаля, де з 30 листопада по 2 грудня пройде кваліфікаційний груповий турнір.