Жіноча збірна України U-19 з волейболу перемогла у матчі відбору до Євро-2018

Збірна України виграла у однолітків з Ісландії

У суботу в Черкасах завершується відбірковий турнір першого етапу до чемпіонату Європи з волейболу серед жіночих команд віком до 19 років. У третій ігровий день збірна України грала з однолітками з Ісландії, яка до цього програла обидві попередні зустрічі. Про це повідомляє Федерація волейболу України. Втім, легкої прогулянки у господарок



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Жіноча збірна України з волейболу

Збірна України виграла у однолітків з Ісландії

У суботу в Черкасах завершується відбірковий турнір першого етапу до чемпіонату Європи з волейболу серед жіночих команд віком до 19 років.

У третій ігровий день збірна України грала з однолітками з Ісландії, яка до цього програла обидві попередні зустрічі. Про це повідомляє Федерація волейболу України.

Втім, легкої прогулянки у господарок майданчику не було. Досить сказати, що першу партію українки виграли тільки з мінімальною перевагою 25:23. А ось далі все вже пішло за нашим сценарієм - 25:8 і 25:17.

Таким чином, незалежно від результату останнього матчу в Групі 1 підопічні Богуслава Галицького зайняли перше місце і вийшли до другого раунду відбору на чемпіонату Європи 2018 року.

Відбір до чемпіонату Європи 2018 року

Дівчата U-19

Група 1

Україна – Ісландія - 3:0 (25:23, 25:8, 25:17)