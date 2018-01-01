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    Жіноча збірна України U-19 з волейболу перемогла у матчі відбору до Євро-2018

    Збірна України виграла у однолітків з Ісландії
    У суботу в Черкасах завершується відбірковий турнір першого етапу до чемпіонату Європи з волейболу серед жіночих команд віком до 19 років. У третій ігровий день збірна України грала з однолітками з Ісландії, яка до цього програла обидві попередні зустрічі. Про це повідомляє Федерація волейболу України. Втім, легкої прогулянки у господарок
    • Сьогодні, 19:24
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    Жіноча збірна України з волейболу
    Жіноча збірна України з волейболу

    Збірна України виграла у однолітків з Ісландії

    У суботу в Черкасах завершується відбірковий турнір першого етапу до чемпіонату Європи з волейболу серед жіночих команд віком до 19 років.

    У третій ігровий день збірна України грала з однолітками з Ісландії, яка до цього програла обидві попередні зустрічі. Про це повідомляє Федерація волейболу України.

    Втім, легкої прогулянки у господарок майданчику не було. Досить сказати, що першу партію українки виграли тільки з мінімальною перевагою 25:23. А ось далі все вже пішло за нашим сценарієм - 25:8 і 25:17.

    Таким чином, незалежно від результату останнього матчу в Групі 1 підопічні Богуслава Галицького зайняли перше місце і вийшли до другого раунду відбору на чемпіонату Європи 2018 року.

    Відбір до чемпіонату Європи 2018 року

    Дівчата U-19

    Група 1

    Україна – Ісландія - 3:0 (25:23, 25:8, 25:17)

    Волейбол Збірна України Ісландія Україна
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