Жіноча збірна України U-19 з волейболу перемогла у матчі відбору до Євро-2018
- Сьогодні, 19:24
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Збірна України виграла у однолітків з Ісландії
У суботу в Черкасах завершується відбірковий турнір першого етапу до чемпіонату Європи з волейболу серед жіночих команд віком до 19 років.
У третій ігровий день збірна України грала з однолітками з Ісландії, яка до цього програла обидві попередні зустрічі. Про це повідомляє Федерація волейболу України.
Втім, легкої прогулянки у господарок майданчику не було. Досить сказати, що першу партію українки виграли тільки з мінімальною перевагою 25:23. А ось далі все вже пішло за нашим сценарієм - 25:8 і 25:17.
Таким чином, незалежно від результату останнього матчу в Групі 1 підопічні Богуслава Галицького зайняли перше місце і вийшли до другого раунду відбору на чемпіонату Європи 2018 року.
Відбір до чемпіонату Європи 2018 року
Дівчата U-19
Група 1
Україна – Ісландія - 3:0 (25:23, 25:8, 25:17)