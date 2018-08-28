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    Жіноча збірна України вирушила до Гетеборга на матч Чемпіонату світу-2019 проти Швеції

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    Фото: ФФУ - Жіноча збірна України вирушила до Гетеборга на матч Чемпіонату світу-2019 проти Швеції
    Фото: ФФУ

    Українська команда після шести зіграних матчів має у своєму активі десять залікових пунктів

    У вівторок, 28 серпня, національна жіноча збірна України з міжнародного аеропорту Бориспіль транзитом через Ригу вирушила до шведського міста Гетеборг, де вже 30 серпня проведе матч відбору Чемпіонату світу-2019 проти господарок.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    20 гравців та представники тренерського штабу збірної швидко пройшли паспортний контроль та вилетіли до Швеції.

    Українська делегація розміститься в Гетеборзі в готелі «Скандік Європа».

    Наступного дня у команди заплановане передігрове тренування на арені «Гамла Уллеві».

    До слова, стадіон місцевого клубу ФК «Гетеборг» вміщує 18 416 тисяч глядачів.

    Нагадаємо, українська команда після шести зіграних матчів має у своєму активі десять залікових пунктів та посідає третю сходинку у кваліфікаційній групі.

    Шведки ж очолюють нашу групу, випереджаючи жовто-синіх на п'ять очок.

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