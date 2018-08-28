Жіноча збірна України вирушила до Гетеборга на матч Чемпіонату світу-2019 проти Швеції
-
Розсилка
Українська команда після шести зіграних матчів має у своєму активі десять залікових пунктів
У вівторок, 28 серпня, національна жіноча збірна України з міжнародного аеропорту Бориспіль транзитом через Ригу вирушила до шведського міста Гетеборг, де вже 30 серпня проведе матч відбору Чемпіонату світу-2019 проти господарок.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
20 гравців та представники тренерського штабу збірної швидко пройшли паспортний контроль та вилетіли до Швеції.
Українська делегація розміститься в Гетеборзі в готелі «Скандік Європа».
Наступного дня у команди заплановане передігрове тренування на арені «Гамла Уллеві».
До слова, стадіон місцевого клубу ФК «Гетеборг» вміщує 18 416 тисяч глядачів.
Нагадаємо, українська команда після шести зіграних матчів має у своєму активі десять залікових пунктів та посідає третю сходинку у кваліфікаційній групі.
Шведки ж очолюють нашу групу, випереджаючи жовто-синіх на п'ять очок.