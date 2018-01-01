Жіноча збірна України вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з індорхокею

На груповому етапі українки тричі виграли та двічі програли

У Берліні у п’ятницю, 9 лютого, завершився груповий етап Чемпіонату світу 2018 року з індорхокею. Зокрема, жіноча збірна України, повністю складена з вихованок сумського хокею, у третьому турі грала з господарками турніру, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України. Українська команда не змогла нічого протиставити злагодженій



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Жіноча збірна України з індорхокею у матчі проти Німеччини

На груповому етапі українки тричі виграли та двічі програли

У Берліні у п’ятницю, 9 лютого, завершився груповий етап Чемпіонату світу 2018 року з індорхокею.

Зокрема, жіноча збірна України, повністю складена з вихованок сумського хокею, у третьому турі грала з господарками турніру, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

Українська команда не змогла нічого протиставити злагодженій грі німкень, які забили шість м'ячів – 0:6.

Після програшу Німеччини, у четвер українська збірна програла команді Намібії.

Рахунок відкрили суперниці, Українки змогли зрівняти рахунок тільки на шостій хвилині другого тайму (Яна Ворушило).

За три хвилини до кінця гри намібійки знову попереду. Та через дві хвилини Марина Хілько знову зробила рахунок нічийним, але на останній хвилині суперниці забили третій гол – 3:2.

А вже у п’ятницю «синьо-жовті» зіграли останню зустріч групового етапу – проти збірної Чехії.

Рахунок на третій хвилині відкрила Яна Ворушило. На 26-й хвилині Оксана Пономаренко подвоїла перевагу. Через кілька хвилин чешки відповіли голом. Однак на більше їх не вистачило. У підсумку – 2:1, і з дев’ятьма очками Україна виходить в 1/4 фіналу.

Хто буде суперником української команди, стане відомо після завершення всіх матчів.

Нагадаємо, збірна України стартувала з двох перемог, одна з яких над Росією.