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    Жіноча збірна України вийшла у фінал студентського чемпіонату світу з футзалу

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    Фото АФУ - Жіноча збірна України вийшла у фінал студентського чемпіонату світу з футзалу
    Фото АФУ

    Підопічні Олега Шайтанова у серії пенальті зуміли здолати збірну Франції

    Перший тайм показав, що на команди чекає надзвичайно складний матч. Француженки вибудували справжній мур у своєму штрафному майданчику, тож українки сподівалися на влучні удари з далекої відстані.

    На 11-й хвилині чудовий момент мала Юлія Дударчук, але м’яч полетів вище. А за хвилину українки пропустили. Розіграш ауту вдало завершила Манон Риба – 0:1.

    Друга половина розпочалася з двох чудових нагод. І якщо першу спробу вдало відбила Біссо, то у наступному моменті Дударчук явно пробачила суперниць, пробивши вище з вигідної позиції.

    Та все ж українкам вдалося подолати потужний захист опоненток. На 30-й хвилині Ірина Дубицька протягнула м’яч та знайшла змогу для удару. З потужним пострілом Біссо не впоралася – 1:1.

    Впродовж останньої 10-хвилинки більше моментів мали «жовто-сині», але забити так і не вдалося, інформує сайт Асоціації футзалу України.

    За регламентом, долю перепустки до фіналу було визначено у серії пенальті. Дубицька, Дударчук та Сидоренко впевнено реалізували свої спроби. Натомість, з двох своїх нагод француженки реалізували лише одну.

    Чемпіонат світу з футзалу серед студентів

    Жінки

    Півфінал

    Україна – Франція – 1:1 (0:1), по пен. 3:1

    Голи: Дубицька (30) – Риба (12)

    Україна: Олена Цикаленко – Таїсія Бабенко, Яна Дичко, Анна Сидоренко, Юлія Дударчук – Яніна Романюк – Анастасія Чиженок, Аліна Бундюк, Вікторія Роздобудько, Анна Майбородіна, Ірина Дубицька, Юлія Шевченко.

    чемпіонат світу Збірна України футзал
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