Жіноча збірна України втратила шанс вийти на Чемпіонат світу 2019 року



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Фото Андрія Майорова

Українки поступилися Швеції з рахунком 0:3

У четвер, 30 серпня, у шведському місті Гетеборг у межах кваліфікації ЧС-2019 національна жіноча збірна України зустрічалася з лідером групи – командою Швеції.

На 34-й хвилині українська оборона не встояла. Елін Рубенссон обвідним ударом відкрила рахунок у матчі, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Не пройшло і п’яти хвилин, як українкам вдруге довелося діставати м’яч із сітки. Знову пройшла швидка атака господарок, яку другим темпом завершила Ерікссон.

Початок другого тайму став продовженням першої половини гри. Не збавляючи обертів, господарки продовжували проводити майже всі свої атаки правим флангом. На 51-й хвилині гри Косоваре Аслані зняла всі питання про переможця зустрічі, забивши третій м'яч.

Було у підопічних Петера Герхардсона ще кілька нагод, аби довести рахунок до розгромного, проте свою майстерність демонструвала Катерина Самсон.

Українки намагалися відквитати бодай м’яч, але до небезпечних моментів біля воріт господарок не доходило.

Поступившись шведкам, українські дівчата втратили шанс на вихід до раунду плей-офф ЧС-2019.

Чемпіонат світу 2019 року з футболу

Жінки

Відбірний етап

Швеція – Україна – 3:0 (2:0)

Голи: Рубенссон (34), Ерікссон (38), Аслані (51).

Україна: Самсон, Філенко, Кравець, Василюк, Басанська (Шматко, 74), Андрухів, Андрущак, Апанащенко (Іванишин, 87), Овдійчук, Панцулая, Калініна (Романенко, 59).