Жіноча збірна України з боксу не поїде на чемпіонат світу до Росії
Жіноча збірна України з боксу
Федерація боксу України
Змагання відбуватимуться 3-13 жовтня в Улан-Уде
Жіноча збірна України з боксу не поїде на чемпіонат світу до Росії.
Про це повідомили організатори змагань, які мають відбутися 3-13 жовтня в Улан-Уде.
У Федерації боксу України наразі цю інформацію не прокоментували.
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Раніше чоловіча команда України взяла участь в чемпіонаті світу в Єкатеринбурзі не основним складом.