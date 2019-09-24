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    Жіноча збірна України з боксу не поїде на чемпіонат світу до Росії

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    Жіноча збірна України з боксу - Жіноча збірна України з боксу не поїде на чемпіонат світу до Росії
    Жіноча збірна України з боксу
    Федерація боксу України

    Змагання відбуватимуться 3-13 жовтня в Улан-Уде

    Жіноча збірна України з боксу не поїде на чемпіонат світу до Росії.

    Про це повідомили організатори змагань, які мають відбутися 3-13 жовтня в Улан-Уде.

    У Федерації боксу України наразі цю інформацію не прокоментували.

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    Раніше чоловіча команда України взяла участь в чемпіонаті світу в Єкатеринбурзі не основним складом.

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