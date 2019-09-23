У Далласі вбили екс-гравця НБА



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Андре Емметт прожив 37 років Youtube

Обставини злочину наразі невідомі

Колишній баскетболіст «Мемфіс Ґріззліз» і «Нью-Джерсі Нетс» Андре Емметт убитий в Далласі (штат Техас, США). Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив оглядач Шамс Чаранія. Обставини події поки невідомі.

37-річний Емметт був обраний на драфті-2004 під 35-м номером. Але побудувати успішну кар'єру в НБА йому не вдалося. Вперше він намагався закріпитися в лізі в сезоні-2004/2005, але тоді він провів у складі «Мемфіса» вісім матчів. У сезоні-2011/2012 він отримав ще один шанс в НБА, але в складі «Нью-Джерсі» провів лише шість зустрічей.

Переважну частину кар'єри він провів у клубах Далекого і Близького Сходу, а також у Центральній Америці. Зокрема він виступав в чемпіонатах Південної Кореї, Японії, Філіппін, Лівану, Пуерто-Ріко. Також у нього був досвід виступів в Європі. У 2006 році він захищав кольори литовського «Літувос Рітас».