Жіноча збірна України з хокею розпочала підготовку до старту начемпіонаті світу



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Команда проводить перший збір у новому сезоні

У понеділок, 17 вересня, національна жіноча збірна команда України з хокею розпочне перший навчально-тренувальний збір у сезоні 2018-2019 років.

Гравці, тренери та персонал команди зберуться в обід у Федерації хокею України, отримають тренувальне екіпірування, проведуть зустріч із керівництвом організації та вирушать до міста Богуслава, де й відбудеться навчально-тренувальний збір.

Захід триватиме з 17 по 29 вересня, інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

Починаючи з 18 вересня, команда під орудою Вадима Радченка проводитиме дворазові тренувальні заняття на льоду УНТЦ «Льодограй», а також заняття із загальної фізичної підготовки.

На перший збір старший тренер команди запросив виключно представників внутрішнього чемпіонату. Легіонери будуть запрошені на наступний захід.

Усього у навчальному зборі братимуть участь 25 спортсменок.

У сезоні 2018-2019 років відроджена жіноча збірна братиме участь у кваліфікації до чемпіонату світу у Дивізіоні ІІВ. Матчі кваліфікації відбудуться у січні 2019 року у Кейптауні (ПАР).