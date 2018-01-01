Жіноча збірна України з індорхокею розгромила Росію на чемпіонаті Європи

Українки забили суперницям аж вісім м'ячів, а пропустили чотири

У Празі відбулися матчі другого туру чемпіонату Європи 2018 року з індорхокею серед жіночих команд. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на траві України. Збірна України у другому матчі на груповому етапі обіграла збірну Росії з рахунком 8:4 (3:1). За українську команду відзначилися Яна Ворушило (чотири м’ячі), Оксана



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Жіноча збірна України з індорхокею

Українки забили суперницям аж вісім м'ячів, а пропустили чотири

У Празі відбулися матчі другого туру чемпіонату Європи 2018 року з індорхокею серед жіночих команд.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

Збірна України у другому матчі на груповому етапі обіграла збірну Росії з рахунком 8:4 (3:1).

За українську команду відзначилися Яна Ворушило (чотири м’ячі), Оксана Пономаренко (дубль), Євгенія Керноз і Вікторія Стеценко.

Нагадаємо, у першому своєму матчі українки поступилися команді Німеччини.

Таким чином, усе вирішиться у суботу, 20 січня, коли між собою зустрінуться Чехія й Україна, адже чешки поступилися росіянкам у першому турі 3:4.

Перемога автоматично виведе наших співвітчизниць у півфінал. За певним умов може вистачити і нічиєї.

Якщо ж українкам не вдасться зайняти одне з двох перших місць, то доведеться виборювати право залишитися у вищому дивізіоні чемпіонату Європи.