Жіноча збірна України з поразки стартувала на чемпіонаті Європи з індорхокею

У першому поєдинку українки розгромно поступилися одному з фаворитів – Німеччині

19-21 січня у Празі (Чехія) стартував чемпіонат Європи 2018 року з індорхокею серед жінок. Збірна України зіграє у групі В з командами Німеччини, Росії та Чехії, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України. З груп у півфінали виходять по дві команди, які і розіграють медалі. Першим суперником збірної України була збірна Німеччини.



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У першому поєдинку українки розгромно поступилися одному з фаворитів – Німеччині

19-21 січня у Празі (Чехія) стартував чемпіонат Європи 2018 року з індорхокею серед жінок.

Збірна України зіграє у групі В з командами Німеччини, Росії та Чехії, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

З груп у півфінали виходять по дві команди, які і розіграють медалі.

Першим суперником збірної України була збірна Німеччини.

Гра завершилася перемогою суперниць з рахунком 5:1. Єдиний гол за українок забила Марина Хілько на 34-й хвилині вже за рахунку 0:4.

У п’ятницю українки зіграють ще одну гру – проти збірної Росії. Початок о 19:20.

Нагадаємо, чоловіча збірна України здобула путівку у вищий дивізіон чемпіонату Європи з індорхокею.

А жіноча команда на початку січня тріумфувала на турнірі з індорхокею у Німеччині.