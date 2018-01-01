Жіноча збірна України з поразки стартувала на чемпіонаті Європи з індорхокею
- Сьогодні, 15:44
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Розсилка
У першому поєдинку українки розгромно поступилися одному з фаворитів – Німеччині
19-21 січня у Празі (Чехія) стартував чемпіонат Європи 2018 року з індорхокею серед жінок.
Збірна України зіграє у групі В з командами Німеччини, Росії та Чехії, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.
З груп у півфінали виходять по дві команди, які і розіграють медалі.
Першим суперником збірної України була збірна Німеччини.
Гра завершилася перемогою суперниць з рахунком 5:1. Єдиний гол за українок забила Марина Хілько на 34-й хвилині вже за рахунку 0:4.
У п’ятницю українки зіграють ще одну гру – проти збірної Росії. Початок о 19:20.
Нагадаємо, чоловіча збірна України здобула путівку у вищий дивізіон чемпіонату Європи з індорхокею.
А жіноча команда на початку січня тріумфувала на турнірі з індорхокею у Німеччині.