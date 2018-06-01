Жіноча збірна України з регбі-7 виграла «срібний кубок» на турнірі у Франції

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Жіноча збірна України з регбі-7 .Фото ФРУ

Українки зазнали лише двох поразок, які, втім, не дали їм позмагатися за головний приз

23 травня у Франції визначилися переможці міжнародного турніру з регбі-7 серед чоловічих та жіночих команд «Centrale Sevens».

На цьогорічних змаганнях з олімпійського виду регбі брала участь і національна жіноча збірна України, інформує офіційний сайт Федерації регбі України.

Спочатку українки зіграли матчі групового етапу, де перемогли збірні Німеччини (26:5) та Грузії (38:5). У третьому поєдинку підопічні В’ячеслава Козьменка програли команді Вельсу (12:24).

У фінальній стадії турніру в 1/4 фіналу «синьо-жовті» повторно зустрілися зі своїми кривдницями. У черговій дуелі українок з представницями Сполученого Королівства Великої Британії знову перемога дісталася суперницям – 26:5.

У боротьбі за «срібний кубок» (Women's Silver Cup) збірна України у півфіналі обіграла Фінляндію (22:5), а у фіналі – Бельгію (14:10)

Додається, що 16-20 травня пройшов черговий етап підготовки української жіночої збірної до чемпіонату Європи 2018 року з регбі-7, перший етап якого прийме Дніпро 23-24 червня. Другий етап відбудеться в угорському Естергомі 7-8 липня.

Нагадаємо, збірна України (U-18) з регбі-7 не змогла здобути жодної перемоги на чемпіонаті Європи.