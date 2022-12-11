Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Клуб українця Плотницького вийшов у фінал Чемпіонату світу з волейболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Клуб українця Плотницького вийшов у фінал Чемпіонату світу з волейболу
Олег Плотницький та його «Перуджа» продовжують боротьбу за титул

У фіналі команда Плотницького зіграє з іншим клубом з Італії – «Трентіно»

«Перуджа» українського волейболіста Олега Плотницького вийшла у фінал клубного чемпіонату світу.

У півфіналі італійці впевнено обіграли бразильський «Мінас» – 3:0.

У фіналі команда Плотницького зіграє з іншим клубом з Італії – «Трентіно». В іншому півфінальному матчі вони перемогли бразильський «Крузейро» з таким же рахунком.

Фінал відбудеться сьогодні о 21.00 за київським часом.

Клубний чемпіонат світу

1/2 фіналу

  • «Перуджа» (Італія) – «Мінас» (Бразилія) – 3:0 (25:19, 25:19, 25:17)
  • «Трентіно» (Італія) – «Крузейро» (Бразилія) – 3:0 (25:13, 25:22, 25:17)

Нагадаємо, Європейська конфедерація волейболу відібрала в України право провести чемпіонат Європи-2023. Взамін функціонери нададуть українській збірній місце на форумі.

Теги: Олег Плотницький волейбол

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трансферна вартість Мессі – €50 млн
Цифри дня: Мессі коштує вдвічі більше, ніж уся збірна Саудівської Аравії (фото)
22 листопада, 17:50
Мароканцям вдалось пробитись у півфінал турніру
Марокко – перша в історії африканська збірна, яка зіграє у півфіналі мундіалю
Вчора, 19:24
У фіналі Кубка світу жіноча збірна України зустрінеться із китаянками
Жіноча збірна України сенсаційно пробилася до фіналу Кубка світу з боротьби
Сьогодні, 10:58

Новини

Клуб українця Плотницького вийшов у фінал Чемпіонату світу з волейболу
Клуб українця Плотницького вийшов у фінал Чемпіонату світу з волейболу
Жіноча збірна України сенсаційно пробилася до фіналу Кубка світу з боротьби
Жіноча збірна України сенсаційно пробилася до фіналу Кубка світу з боротьби
Футбольні фанати «відсвяткували» перемогу збірної Франції погромами
Футбольні фанати «відсвяткували» перемогу збірної Франції погромами
«Доведемо справу до кінця»: Макрон відреагував на успіх збірної Франції у Катарі
«Доведемо справу до кінця»: Макрон відреагував на успіх збірної Франції у Катарі
Букмекери назвали головного фаворита Чемпіонату світу в Катарі
Букмекери назвали головного фаворита Чемпіонату світу в Катарі
Протистояння Англії та Франції у Катарі: визначився останній півфіналіст мундіалю
Протистояння Англії та Франції у Катарі: визначився останній півфіналіст мундіалю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Путін вручив «Золоті зірки»: мережа зауважила на знімку потішну деталь
30K
Володимир Зеленський запровадив в Україні нове свято
17K
У Криму згоріла казарма з окупантами (відео)
11K
Названо перелік приладів, які не можна підключати до генератора
8016
Путіна підштовхують до втечі
7549
Нова заява Путіна ще більше закопала Росію

Новини

Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
Вчора, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
9 грудня, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
9 грудня, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту