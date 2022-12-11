Клуб українця Плотницького вийшов у фінал Чемпіонату світу з волейболу
У фіналі команда Плотницького зіграє з іншим клубом з Італії – «Трентіно»
«Перуджа» українського волейболіста Олега Плотницького вийшла у фінал клубного чемпіонату світу.
У півфіналі італійці впевнено обіграли бразильський «Мінас» – 3:0.
У фіналі команда Плотницького зіграє з іншим клубом з Італії – «Трентіно». В іншому півфінальному матчі вони перемогли бразильський «Крузейро» з таким же рахунком.
Фінал відбудеться сьогодні о 21.00 за київським часом.
Клубний чемпіонат світу
1/2 фіналу
- «Перуджа» (Італія) – «Мінас» (Бразилія) – 3:0 (25:19, 25:19, 25:17)
- «Трентіно» (Італія) – «Крузейро» (Бразилія) – 3:0 (25:13, 25:22, 25:17)
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