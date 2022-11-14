Українки вибороли срібло Кубка світу з фехтування
У фіналі збірна України програла Італії з рахунком 28:33
Жіноча збірна України здобула срібло на Кубку світу з фехтування, який проходив в естонському Таллінні. Про це повідомила Національна федерація фехтування України.
Україну представляли Влада Харькова, Ксенія Пантелєєва, Інна Бровко та Юлія Свистіль. Дівчата зуміли показати медальний результат у шпазі.
Команда Богдана Нікишина на шляху до фіналу перемогла Австрію, Швейцарію, а також чинних чемпіонок світу кореянок (45:39) та бронзових медалісток останньої світової першості з Польщі (44:37).
У фіналі збірна України програла Італії з рахунком 28:33.
Для всіх шпажисток, окрім Пантелєєвої, це дебютна нагорода Кубка світу у кар'єрі.
Нагадаємо, влітку 25-річна українська шпажистка Влада Харькова виграла чемпіонат Європи з фехтування, який проходить в турецькій Анталії.
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