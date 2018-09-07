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    Жіноча збірна України зіграє на турнірі з баскетболу 3х3 у Білорусі

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    Фото ФБУ - Жіноча збірна України зіграє на турнірі з баскетболу 3х3 у Білорусі
    Фото ФБУ

    Змагання відбудуться у столиці цієї країни

    Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 вирушила на турнір до Мінська.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Українські дівчата у суботу, 8 вересня, візьмуть участь у турнірі Палова Фінал.

    Для команди Володимира Холопова це буде головна ігрова підготовка до фінального турніру чемпіонату Європи, який відбудеться у румунському Бухаресті 14-16 вересня.

    У Мінську українки на груповому етапі гратимуть проти литовської та двох білоруських команд.

    До чвертьфіналу виходять по дві команди з груп.

    Розклад матчів збірної України:

    9:30 - Україна – «СпортоНамаі» (Литва)

    10:15 - Україна – «Оверлордс» (Білорусь)

    11:00 - «РБ андерс» (Білорусь) – Україна

    Білорусь Збірна України баскетбол
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