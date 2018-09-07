Жіноча збірна України зіграє на турнірі з баскетболу 3х3 у Білорусі



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Фото ФБУ

Змагання відбудуться у столиці цієї країни

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 вирушила на турнір до Мінська.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Українські дівчата у суботу, 8 вересня, візьмуть участь у турнірі Палова Фінал.

Для команди Володимира Холопова це буде головна ігрова підготовка до фінального турніру чемпіонату Європи, який відбудеться у румунському Бухаресті 14-16 вересня.

У Мінську українки на груповому етапі гратимуть проти литовської та двох білоруських команд.

До чвертьфіналу виходять по дві команди з груп.

Розклад матчів збірної України:

9:30 - Україна – «СпортоНамаі» (Литва)

10:15 - Україна – «Оверлордс» (Білорусь)

11:00 - «РБ андерс» (Білорусь) – Україна