Жіночі збірні України проведуть між собою два товариські матчі



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Фото Павла Кубанова

Між собою зіграють студентська команда та збірна WU-19

Головний тренер молодіжної жіночої збірної України WU-19 Наталія Зінченко оприлюднила список із 20-х гравців, викликаних на навчально-тренувальний збір, у межах якого «синьо-жовті» зіграють два матчі з жіночою студентською збірною України.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

17 серпня команда збереться у Щасливому, де готуватиметься до двох спарингів. Контрольні поєдинки відбудуться 19 та 22 серпня у Щасливому.

Склад збірної України WU-19:

воротарі: Марія Вальчук («Ладомир» Володимир-Волинський), Анна-Марія Крищишин («Житлобуд-2» Харків);

захисники: Романа Лукач, Соломія Куп’як (обидві – «Львів-Янтарочка» Львів), Марина Шайнюк («Ладомир» Володимир-Волинський), Вероніка Нікітюк (ВО ДЮСШ Вінниця), Анастасія Ілліна («Єдність-ШВСМ» Плиски), Марія Колещук («Житлобуд-2» Харків);

півзахисники: Анастасія Кузьмич, Вікторія Гірин (обидві – «Ладомир» Володимир-Волинський), Ірина Котяш («Родина-Ліцей» Костопіль), Надія Вегерич, Анастасія Мажара, Валерія Постол (усі – «Єдність-ШВСМ» Плиски), Поліна Янчук («Пантери» Умань), Анастасія Курдюк («Маріупольчанка» Маріуполь), Дар'я Ціхач (ВО ДЮСШ Вінниця);

нападники: Оксана Білокур («Пантери» Умань), Надія Куніна («Житлобуд-1» Харків), Юлія Семенюк («Ятрань-Берестівець» Уманський р-н).

Підопічні Наталії Зінченко продовжують підготовку до кваліфікаційного раунду ЧЄ-2019, який із 1 по 9 жовтня проходитиме у Литві.

За вихід до наступного етапу українські дівчата посперечаються з командами Ірландії, Литви та Фарерських островів.