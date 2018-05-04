Жіночу збірну України з біатлону очолив російський фахівець

Комісія ФБУ підтримала кандидатуру 39-річного Прокуніна

У вівторок, 1 травня, у Києві відбулося засідання спеціально створеної комісії, присвячене розгляду кандидатур на посаду старшого тренера жіночої збірної України. До складу комісії увійшли державний тренер з біатлону Євген Колупаєв, віце-президент Федерації біатлону України Василь Карленко, президент ФБУ Володимир Бринзак та інші тренери команд.



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Андрій Прокунін

Комісія ФБУ підтримала кандидатуру 39-річного Прокуніна

У вівторок, 1 травня, у Києві відбулося засідання спеціально створеної комісії, присвячене розгляду кандидатур на посаду старшого тренера жіночої збірної України.

До складу комісії увійшли державний тренер з біатлону Євген Колупаєв, віце-президент Федерації біатлону України Василь Карленко, президент ФБУ Володимир Бринзак та інші тренери команд.

За підсумками засідання комісії старшим тренером нашої команди призначений Андрій Вікторович Прокунін.

Попередні два сезони росіянин Прокунін, якому 7 травня виповниться 40 років, провів у якості старшого тренера чоловічої та жіночої збірних Південної Кореї, готуючи команду до домашньої Олімпіади.

Разом з тренером українську команду поповнять два фахівця, покликані посилити сервіс-групу збірної.

Ще два кандидати, які пропонували свої кандидатури на розгляд комісії, увійшли до тренерського штабу жіночої збірної.

Це – колишній старший тренер збірної України з лижних гонок Валерій Лесніков і досвідчений білоруський наставник Володимир Махлай.

Також продовжить працювати з командою Григорій Шамрай.

Джерело: biathlon.com.ua