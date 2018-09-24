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    «Жирона» сенсаційно відібрала очки у «Барселони» у матчі чемпіонату Іспанії (відео)

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    Фото: REUTERS - «Жирона» сенсаційно відібрала очки у «Барселони» у матчі чемпіонату Іспанії (відео)
    Фото: REUTERS

    На «Камп Ноу» зафіксовано сенсаційний рахунок

    «Барселона» втратила перші очки у сезоні чемпіонату Іспанії футболу.

    На власному полі «синьо-гранатові» у каталонському дербі розійшлися миром із «Жироною».

    «Барселона» навіть програвала по ходу зустрічі, але вирвала у підсумку нічию.

    Зауважимо, що грали господарі із 35-ої хвилини у меншості після вилучення Лангле.

    Чемпіонат Іспанії з футболу

    Матч 5-го туру

    «Барселона» – «Жирона» – 2:2 (1:1)

    Голи: 1:0 – Мессі (19), 1:1 – Стуані (45), 1:2 – Стуані (51), 2:2 – Піке (63)

    «Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Піке, Лангле, Альба, Відаль (Ракитич, 58), Бускетс, Артур (Коутіньо, 58), Мессі, Суарес, Дембеле (Юмтіті, 46).

    Вилучення: Лангле (35).

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