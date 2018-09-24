«Жирона» сенсаційно відібрала очки у «Барселони» у матчі чемпіонату Іспанії (відео)
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Фото: REUTERS
На «Камп Ноу» зафіксовано сенсаційний рахунок
«Барселона» втратила перші очки у сезоні чемпіонату Іспанії футболу.
На власному полі «синьо-гранатові» у каталонському дербі розійшлися миром із «Жироною».
«Барселона» навіть програвала по ходу зустрічі, але вирвала у підсумку нічию.
Зауважимо, що грали господарі із 35-ої хвилини у меншості після вилучення Лангле.
Чемпіонат Іспанії з футболу
Матч 5-го туру
«Барселона» – «Жирона» – 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 – Мессі (19), 1:1 – Стуані (45), 1:2 – Стуані (51), 2:2 – Піке (63)
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Піке, Лангле, Альба, Відаль (Ракитич, 58), Бускетс, Артур (Коутіньо, 58), Мессі, Суарес, Дембеле (Юмтіті, 46).
Вилучення: Лангле (35).